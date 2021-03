Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, quarta-feira (3/3)

Lua facilita as mudanças



A passagem da Lua por Escorpião, que é um signo fixo e feminino da água, faz com que hoje e amanhã sejam dias muito propícios para todo tipo de mudança. Podemos nos renovar e nos desligar de tudo o que já era. A capacidade recuperativa do nosso organismo e psiquismo está em alta, por isso estamos em condições de nos reciclarmos sob todos os aspectos. Isso faz com que a gente se abra com maior facilidade para coisas novas. A influência do signo de Escorpião nos torna mais perspicazes em nossa visão de mundo e possibilita que vejamos através das aparências, o que evita muita perda de tempo e energia. Os processos de auto-análise tendem a ser particularmente esclarecedores e fazem com que a gente tome maior contato com o que se passa em nosso íntimo e seja mais coerente. Nosso satélite harmoniza-se com o Sol e Vênus, por isso faz com que sejamos realistas e nos concentremos naquilo que vale a pena.



Áries

O trânsito da Lua pelo seu setor do inconsciente lhe ajuda a tomar maior consciência de si e das suas necessidades mais profundas. Os momentos dedicados à reflexão e à auto-análise prometem ser especialmente enriquecedores do ponto de vista íntimo e lhe ajudarão a conhecer-se melhor. DICA: mudanças à vista!



Touro

Agora a Lua transita pelo signo complementar ao seu, por isso acentua sua necessidade de contato e anuncia uma fase excelente para as alianças e parcerias. Sua capacidade de se colocar no lugar dos outros e entender o ponto de vista alheio está em alta. DICA: evite compromissos sociais formais e desgastantes.



Gêmeos

O fato de a Lua ativar seu setor da saúde e torna estes dias ideais para você cuidar do organismo, reavaliar seus hábitos alimentares e verificar como pode melhorá-los. Aproveite também para se purificar através de uma dieta leve e natural. DICA: você pode se sair bem no trabalho, pois tende a dar atenção aos detalhes.



Câncer

Seu lado mais firme e determinado está acentuado pela Lua, que também lhe estimula a se afirmar no ambiente profissional. Nosso satélite lhe dá condições de dar o melhor de si em todas as áreas nas quais você atua. DICA: mas o melhor de tudo é que seu romantismo está em alta e os amores vão de vento em popa.



Leão

Nesta fase a Lua está em seu signo de concepção, onde desacelera seu ritmo, ao mesmo tempo que acentua sua necessidade de sossego. Não se exija demais e alterne os períodos de esforço e trabalho com outros de lazer e descanso. DICA: seja flexível, não se envolva em disputas com os familiares e preserve a paz doméstica.



Virgem

Graças à Lua, nesta fase sua capacidade de comunicação está bastante marcante e lhe ajuda a expor claramente seus reais pensamentos e sentimentos. DICA: nosso satélite abre seus canais de contato com o mundo e torna estes dias ótimos para você trocar ideias, fazer contatos, dar telefonemas e se relacionar com todos.



Libra

Hoje e amanhã são dias especialmente produtivos para você, que pode concretizar seus projetos com especial facilidade. Sua capacidade de realização está em alta e você pode partir da teoria para a prática. DICA: no amor, acautele-se contra atitudes ciumentas e possessivas e preserve a harmonia com a dois.



Escorpião

A Lua está hoje e amanhã em seu signo, por isso esses dias são de intensa energização para você. Mantenha seus canais receptores bem abertos e aproveite para recarregar suas baterias físicas e psíquicas. Concentre-se nos assuntos pessoais e em tudo o que lhe interessa. DICA: Urano cria um clima de companheirismo a dois.



Sagitário

Durante estes dias a Lua transita pelo seu setor espiritual, por isso aumenta o poder da sua fé e faz com que suas mentalizações sejam particularmente bem sucedidas. Para atrair bons fluidos alimente apenas pensamentos otimistas. DICA: esteja consciente dos seus limites físicos e psíquicos e poupe-se ao máximo.



Capricórnio

Seu espírito de solidariedade está acentuado pela Lua, que lhe dá condições de exercer sua cidadania com garra e entusiasmo. Nosso satélite estimula você a participar ativamente das questões sociais, ecológicas e de tudo relativo à coletividade. DICA: você tende a sair-se especialmente bem nas atividades em equipe.



Aquário

Nestes dias a Lua magnetiza o ponto mais elevado do seu céu natal e torna esta fase excelente para você se dedicar à vida social e profissional, onde pode brilhar e se projetar. O sucesso está mais do que nunca ao seu alcance. DICA: evite o excesso de agitação e não se descuide da pessoa amada nem de suas necessidades pessoais.



Peixes

Até amanhã as vibrações vitalizantes da Lua atingem harmoniosamente o seu signo e fazem com que você esteja a mil por hora. Aproveite a fase para estudar, ampliar seus horizontes mentais e até sua visão de mundo. DICA: nosso satélite harmoniza-se com seu planeta Netuno e lhe enche de inspiração para tudo.

