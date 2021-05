Horóscopo do dia: descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (9/5)

A conjuntura astrológica atual pode gerar um clima tenso entre você e as pessoas com quem se relaciona afetivamente, principalmente as que moram com você. Além do posicionamento da Lua em Áries, que nos deixa mais irritados e impacientes, Vênus (que está formando um aspecto tenso com Júpiter desde o início da semana) ingressou em Gêmeos ontem (08/05). Tudo isso nos deixa mais propensos a iniciar discussões, porque queremos defender o nosso espaço pessoal. Tendo isso em mente, é preciso ter cautela para evitar reações exageradas e também para tentar integrar essas energias de forma positiva. Antes de entrar nesse signo, Vênus estava transitando por Touro, o que pode ter impulsionado certas cobranças e exigências que nos deixam de “saco cheio”. A influência das energias geminianas nos ajuda a compreender a importância de cultivar nossos relacionamentos com mais leveza, percebendo que tentar controlar o outro apenas gera inseguranças. Aproveite o domingo para ter um dia gostoso ao lado de quem você ama.

Descubra o que seu signo revela para hoje (9/5)

Áries

O posicionamento de Vênus em Gêmeos faz com que você queira mais liberdade e te desafia a concedê-la também à pessoa com quem você se relaciona. Conscientizar os motivos que fazem com que você sinta ciúmes e dialogar sobre isso é uma forma de lidar com esses sentimentos sem que sejam tóxicos.

Touro

Hoje a Lua faz um sextil com Júpiter, o que indica um bom momento para praticar alguma atividade física ou sair da rotina de alguma outra forma (caso os exercícios já sejam um hábito seu). Deixar a preguiça de lado e usufruir o tempo livre do domingo para fazer algo diferente te ajuda a ter mais disposição para começar a próxima semana.

Gêmeos

O posicionamento de Vênus no seu signo desperta sua curiosidade, principalmente acerca das pessoas com quem você se relaciona. Uma dica interessante para esse domingo é fazer alguma dinâmica que possibilite aprender mais sobre o outro, como um jogo de perguntas mais íntimas, que desafie vocês a se abrirem mais.

Câncer

Os nativos de Câncer sabem muito bem a importância de ter o seu lar organizado e em harmonia, porque isso reflete no seu bem estar psicológico. Por isso, hoje é um bom dia para fazer uma geral em casa, arrumar algo que você está postergando e convidar quem mora com você pra fazer isso também.

Leão

Hoje a Lua está fazendo um sextil com Júpiter e, somado as energias do posicionamento de Vênus em Gêmeos, esse é um bom momento para conversar com quem mora com você sobre algo que tem te incomodado no dia a dia, lembrando de também escutar o lado do outro e ter flexibilidade para conciliar a questão.

Virgem

A última semana foi marcada por trânsitos astrológicos intensos que te deixaram mais irritado e, possivelmente, causaram algum desentendimento com quem mora com você. Por isso, é realmente importante usufruir o tempo livre deste domingo para fazer algo agradável em conjunto, o que ajuda a harmonizar o clima em casa.

Libra

Os nativos de Libra sentem a necessidade de ter o ambiente externo harmonizado, para estarem bem psicologicamente. Sendo assim, é interessante tirar um tempo livre neste domingo para organizar e limpar a sua casa, além de conciliar alguma discussão que tenha acontecido nos últimos dias com as pessoas que vivem com você.

Escorpião

A última semana foi intensa e despertou emoções desafiadoras, que têm te feito questionar suas escolhas e sentimentos. Caso você esteja solteiro, esse não é um bom momento para iniciar um novo relacionamento. Mas, se você já tem um compromisso, não tome nenhuma decisão precipitada e saiba valorizar o diálogo.

Sagitário

O posicionamento da Lua em Áries tem dificultado o convívio, deixando todos mais irritados. Porém, como Vênus está transitando em Gêmeos, você consegue se expressar com mais facilidade e deve usufruir disso para harmonizar o clima tenso dos últimos dias. Além disso, hoje é um bom dia para fazer algo que te faça sair da rotina.

Capricórnio

Os capricornianos se sentem muito irritados com a instabilidade emocional que tem nos afetado nos últimos dias, fazendo com que você questione suas decisões e pensamentos. Dê um tempo para você mesmo e compreenda que você não precisa ter todas as respostas (porque, na realidade, ninguém tem).

Aquário

O posicionamento da Lua em Áries faz com que você se sinta muito enérgico, o que pode te deixar ansioso. Uma boa forma de transmutar esse sentimento é fazendo alguma atividade física, para liberar todo o estresse. Caso a sua rotina já inclua exercícios, desafie-se a fazer algo fora da sua zona de conforto, como a yoga.

Peixes

O trânsito de Vênus em Gêmeos faz com que você se sinta ansioso e até mesmo inseguro, sem compreender muito bem suas emoções, que estão inconstantes. É importante que você compreenda que, na verdade, nunca teremos certeza se estamos tomando a atitude correta, mas o mais importante é ser fiel a si mesmo.

