Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, domingo (29/5)

Neste domingo, a Lua continua transitando por Touro, o que desperta um clima mais familiar e caseiro. Apesar do posicionamento da Lua em um signo de Terra nos ajudar a ficar com os 'pés no chão', para agir de forma menos impulsiva, o aspecto que está se formando entre Marte e Júpiter em Áries faz com que isso seja difícil. Por isso, é importante ter cuidado com a tendência de se irritar por motivos bobos, ou até mesmo de ficar procurando problemas onde não têm. Neste momento, precisamos nos lembrar da importância de enxergar as coisas com mais leveza, sem deixar que as preocupações sobre o futuro nos faça não viver o presente de forma plena.A impulsividade e a sinceridade são características despertadas pelo trânsito de Marte por Áries. Sendo assim, as escorpianas devem ter cuidado para não agir de forma ríspida ou autoritária.A intensidade emocional pode te levar a agir de forma precipitada - é preciso identificar os impulsos para controlar as ações. Direcione sua energia para fazer o que for preciso com mais praticidade.Apesar da criatividade e da intuição que são despertadas nos próximos dias, você tende a agir de forma teimosa e irredutível. Lembre-se que a função de uma conversa é chegar a um ponto de conciliação.O fim da retrogradação de Mercúrio faz com que as capricornianas se sintam aliviadas, mas esse ainda não é o momento para apostar todas as suas fichas em um projeto novo (na vida profissional ou pessoal).A entrada de Marte em Áries, signo oposto à Libra, pode fazer com que você se sinta mais ansiosa. Sabendo disso, seja paciente consigo mesma e acolha suas emoções, para não descontá-las nos outros.Algumas questões pessoais estão demandando mais atenção. Por isso, é importante desacelerar e sair do modo automático - acolher a si mesma é um ato de autocuidado que deveria ser diário.A Lua nova em Gêmeos te ajuda a começar a semana de forma mais animada e comunicativa. Aproveite para ter conversas produtivas no trabalho - novas ideias e oportunidades estão surgindo.O fim de Mercúrio retrógrado faz com que você se sinta mais preparada para agir em direção ao que você deseja neste momento. Lembre-se, porém, que a pressa apenas dificulta o processo.Após uma semana mais melancólica, prepara-se para “sacudir a poeira” nos próximos dias. Alinhe as expectativas em seus relacionamentos afetivos, para que não haja algum desentendimento.A entrada de Marte em Áries faz com que você se sinta mais confiante, mas é preciso ter cuidado para não deixar isso ‘subir à cabeça’. Alguns assuntos delicados podem vir à tona nos próximos dias.O trânsito de Vênus por Touro ajuda as nativas desse signo a expressarem um pouco melhor suas necessidades. Porém, é importante ter cuidado para não acabar abordando o assunto de forma agressiva.A lunação em Gêmeos faz com que você se sinta mais animada, mas toda essa vontade de “fazer acontecer” pode te levar a ir com muita sede ao pote. Reflita muito bem antes de tomar decisões.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.