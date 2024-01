Felipe Simas descobre neurite óptica após perda momentânea de visão

O ator Felipe Simas recebeu o diagnóstico de neurite óptica após perder a visão momentaneamente, conforme informações do Gshow. Ele foi submetido a exames em um hospital no Rio de Janeiro para detectar alguma infecção. O ator chegou a receber alta, mas retornou ao centro médico para continuar o tratamento.

Felipe fez um post no Instagram, nesta quinta-feira (25), refletindo sobre o problema de saúde. “Ontem recebi uma notícia muito boa de trabalho. Amanhã faço 31 anos. E hoje eu estou aqui. As incertezas da vida me levam para mais perto de Deus. As palavras do caminho como: 'Seja forte e corajoso... em tudo dai graças... estejam firmes na fé' iluminam os meus passos e aliviam os meus pensamentos”, escreveu.

Mariana Uhlmann, esposa do artista, deu mais detalhes do diagnóstico do marido em sua rede social. “Precisamos fazer alguns exames com urgência, porque neurite, como o Fi falou, é um sintoma e é causada por três opções: por algum vírus, por infecção ou por doença imunológica. Estávamos em uma corrida contra o tempo. Fomos muito bem recebidos no hospital onde o Fi foi internado para fazer os exames com mais rapidez”.

“Agora estamos fazendo um tratamento. Recebemos alta ontem, mas voltamos para um 'day clinic'. Ele volta para tomar medicação. Tomou ontem, toma hoje e voltará a tomar amanhã. Graças a Deus foi só esse sintoma. O restante dos exames dele está ótimo”, disse ainda Mariana.