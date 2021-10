Enquete 'A Fazenda': Aline, Dayane e Victor? Quem você quer que fique?

Os peões Aline Mineiro, Dayane Mello e Victor Pecoraro foram indicados para a quarta Roça de "A Fazenda 13". A votação, ao vivo, foi realizada na noite desta terça-feira (12).

A enquete feita pelo Diário do Nordeste mede exclusivamente a preferência dos leitores do jornal. Ela não tem valor de amostragem científica e também não interfere no resultado oficial do reality show da Record TV.

A eliminação será anunciada pela apresentadora Adriane Galisteu no programa desta quinta-feira (14).

Como foi a 'Prova do Fazendeiro'?

Campeão da "Prova de Fogo", o participante Bil Araújo foi em busca dos "Poderes da Chama" e ficou com o Amarelo para si: "O dono deste poder está imune e deve imunizar mais um peão". Dessa forma, o modelo conseguiu a imunidade para ele e também livrou o amigo Dynho Alves dos votos.

Como Fazendeiro, Rico Melquiades indicou Gui Araujo direto para a Roça: "É o mais manipulador de todos", declarou.

Já no primeiro banco da Roça, Gui Araujo revelou o "Poder da Chama Vermelho", entregue a ele por Bil: "O voto do dono deste poder terá peso dois".

A votação seguiu para definir o segundo roceiro. Nessa etapa, os moradores da Baia não poderiam ser votados. Após muitas justificativas e bate-bocas, Aline Mineiro recebeu sete votos. Como a peoa mais votada, a atriz puxou Victor da Baia para o terceiro banco da Roça.

Em seguida, Victor iniciou o Resta Um e salvou Mileide. Os demais peões seguiram a dinâmica da mesma forma. Dayane Mello sobrou no "Resta Um" e ocupou o quarto lugar na Roça.

Como a quarta roceira, ela vetou Gui Araujo de participar da Prova do Fazendeiro nesta quarta-feira (13). Assim, o empresário é o primeiro confirmado na Roça.