Quando os primeiros sinais de Natal aparecem, uma coisa é certa: os filmes natalinos começam a ganhar o streaming, cinemas e programas de televisão. Com a Netflix, por exemplo, produções especiais para esta época do ano já são uma verdadeira tradição, com calendário aguardado por quem não perde a chance de conferir uma comédia-romântica.

Geralmente, inclusive, esse é o gênero principal dos filmes lançados para celebrar a época de Natal. Em 2021, o serviço da Netflix ofereceu aos assinantes 28 novos filmes, nos meses de novembro e dezembro, sacramentando, mais uma vez, o espaço como a maior nessa linha.

Para isso, desenvolveu sequências para sucessos como 'A Princesa e a Plebeia', agora uma trilogia, e 'Um Brinde ao Natal', segundo da obra. Além disso, acrescentou nomes famosos como o da atriz Nina Dobrev, da já finalizada 'The Vampire Diaries', a outros lançamentos.

Em meio a tantas produções, a dúvida sobre o que assistir, claro, dever ser mais que comum. Pensando nisso, reunimos algumas dicas de filmes de Natal disponíveis atualmente na Netflix. Confira.



Dicas de filmes natalinos na Netflix

1. Um Castelo para o Natal

No filme 'Um Castelo para o Natal', Brooke Shields e Cary Elwes são os protagonistas da história em uma trama que acompanha a escritora americana Sophie Brown, que deseja comprar um castelo na Escócia, mas sofre em um embate com o dono mal-humorado do imóvel, o Duque de Dunbar.

O longa tem Brooke Shields como uma das produtoras, roteiro de Ally Carter e Kim Beyer-Johnson, além da direção de Mary Lambert. Veja o trailer:

2. Um Menino Chamado Natal

Dirigido por Gil Kenan, 'Um Menino Chamado Natal' foge das tradicionais comédias-românticas para seguir na onda da fantasia. A história mostra o garoto chamado Nikolas, que parte em uma aventura em busca da vila dos duendes.

Junto de um camundongo falante, ele enfrenta perigos e inimigos para descobrir a magia do Natal. O filme foi lançado em 2021 e adaptado do livro best-seller do escritor Matt Haig. Assista ao trailer:

3. Crônicas de Natal (Partes 1 e 2)

Um dos sucessos da Netflix, 'Crônicas de Natal', com a participação de Kurt Russell, é outra comédia, que ganhou até mesmo uma sequência. No roteiro do primeiro filme, os presentes de natal das crianças estão em risco porque os irmãos Kate (Darby Camp) e Teddy Pierce (Judah Lewis) fizeram travessuras.

Isso ocorre quando, empenhados em flagrar o exato momento da chegada do Papai Noel, os dois se acomodam no trenó e, acidentalmente, danificam o veículo. No fim, eles precisam fazer uma uma força-tarefa para ajudar o bom velhinho a correr contra o tempo.

No segundo, Kate foge e vai parar no Polo Norte, onde um elfo faz planos de cancelar o Natal. Veja:

4. Um Crush para o Natal

Mais uma das comédias-românticas lançadas este ano pela Netflix, 'Um Crush para o Natal' é o primeiro filme LGBTQIA+ lançado pela plataforma com a temática festiva. Protagonizado por Michael Urie e Luke Macfarlane, o longa conta a história de dois amigos, Peter e James, que fingem ser namorados para o feriado natalino.

A reviravolta ocorre quando a mãe de Peter, Carole, planeja colocá-lo em um encontro às cegas com seu instrutor de spinning, James. Confira o trailer:

5. Um Match Surpresa

O filme marca a estreia de Nina Dobrev como um dos nomes famosos nas produções de Natal da Netflix. Ela interpreta a personagem Natalie, uma mulher bem sucedida que acumula uma série de encontros desastrados por meio de um aplicativo de paquera.

A diferença da história é que, em busca de um par romântico perfeito, Natalie cruza o país para encontrar o tão sonhado "match", mas dá de cara com uma pessoa totalmente diferente do esperado. Assista:

6. A Princesa e a Plebeia 3 - As Vilãs Também Amam

Vanessa Hudgens, sem dúvidas, se transformou em um dos grandes artistas inclusos no catálogo da Netflix. A atriz é a protagonista da trilogia 'A Princesa e a Plebeia', que começou em 2018 e conta a história de duas sósias perfeitas, separadas pela realeza. A trama principal, claro, começa quando as duas resolvem trocar de lugar.

Agora, no terceiro filme, a Princesa Stacy pede a ajuda de Fiona e a já parceira de trocas Margaret para recuperar uma relíquia de valor inestimável que foi roubada. No entanto, para recuperar a joia, ela encontra um misterioso homem do passado e acaba reacendendo a chama de um romance natalino.

7. Tudo Bem No Natal Que Vem

O longa, lançado em 2020, foi o primeiro da Netflix produzido no Brasil para esta época do ano. Misturando drama e comédia, Leandro Hassum é o protagonista Jorge, que odeia o Natal justamente por ter nascido no dia 25 de dezembro.

Com um acidente em casa, entretanto, ele passa a acordar apenas nas vésperas da data, sem lembrar que viveu durante o ano inteiro, o que revela uma série de dificuldades nos anos posteriores. Veja:

8. Um Príncipe do Natal

Assim como 'A Princesa e a Plebeia', 'Um Príncipe do Natal' é uma das principais apostas da Netflix no gênero. Ao todo, três filmes da história foram lançados, mas o primeiro se tornou um dos sucessos da plataforma de streaming ainda em 2018.

O roteiro faz de protagonista a jornalista Amber (Rose McIver), que se disfarça de tutora para fazer uma reportagem inspirada na vida de um príncipe playboy. Envolvida no cotidiano do príncipe, ela acaba em uma intriga real e vive uma grande paixão. Porém, depois de encontrar o amor de sua vida, Amber lidar com a dúvida entre manter a mentira em nome de uma matéria.

9. Amor com Data Marcada

Do ano passado, 'Amor com Data Marcada' também traz inúmeros clichês em cena, baseados na história de duas pessoas, que resolvem não passar mais nenhum feriado ao logo do ano sozinhos.

Para compor o elenco, Emma Roberts interpreta Sloane, já Luke Bracey faz Jackson. Os dois se encontram em uma loja após o Natal e iniciam um relacionamento diferente, que logo depois passa a ter um envolvimento emocional. Veja a prévia:

10. O feitiço do Natal

Por fim, a última indicação da lista traz um dos filmes lançados pela Netflix em 2020. Kat Graham, da série The Vampire Diaries, é a protagonista do longa, que permaneceu como um dos mais assistidos da plataforma na época.

Abby (Kat Graham) é uma talentosa fotógrafa batalhando para conseguir construir uma carreira. Quando ela herda um calendário mágico que parece poder prever o futuro, sua vida toma um novo rumo e ela se vê sendo levada a encontrar o amor.