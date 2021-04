Cinema Especial exibe o filme 'Animais Fantásticos 2' nesta quarta-feira (31/03)

O Cinema Especial exibe o filme "Animais Fantásticos: os Crimes de Grindelwald na noite desta quarta-feira (31/03). O longa vai ao ar às 21h55 (horário de Brasília) logo após a novela "Amor de Mãe".

O filme de 2019 é a continuação do spin-off "Animais Fantásticos" do universo de Harry Potter. Alvo Dumbledore (Jude Law) une esforços para frustrar o planos do feiticeiro Grindelwald, que se libertou e é extremamente perigoso. Para isso, ele recruta Newt Scamander (Eddie Redmayne), seu ex-aluno de Hogwarts.

Ficha técnica