Cantora Chuu é expulsa do grupo de k-pop Loona

A cantora sul-coreana Chuu foi expulsa do grupo de k-pop Loona, segundo informou comunicado da agência Blockberry Creative, responsável pela banda. Conforme apontado pelo NME nesta sexta (25), a cantora foi retirada após desrespeitar os integrantes e funcionários da equipe.

O comunicado da expulsão do Loona foi citada como um uso de "linguagem violenta e mau uso de poder contra equipe." Chuu, nome artístico de Kim Ji-woo, ainda não se manifestou publicamente sobre o caso.

[render name="Leia também" contentId="1.3305020"]

No grupo desde 2017, Chuu participou do lançamento do álbum '[+ +]', ainda em 2018. O portal Wikitree afirmou que a artista teria entrado com ação contra a agência do grupo para suspender o próprio contrato.

Entretanto, a Blockberry Creative não mencionou o processo na divulgação oficial da expulsão. "Pedimos desculpas aos fãs que amam e apoiam o Loona até agora por não conseguir manter 12 integrantes até o fim", disse a agência na declaração.