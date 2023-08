Caio Blat deixa a Globo após 25 anos: 'sensação de dever cumprido'

O ator Caio Blat, de 43 anos, anunciou o fim do contrato com a TV Globo nesta quarta-feira (2), após 25 anos na emissora. No Instagram, ele divulgou uma breve homenagem à trajetória no canal, agradecendo pelos trabalhos e às oportunidades nesse período. Segundo a Quem, Blat deve investir em projetos destinados ao streaming.

Mesmo se despedindo, o artista também fez questão de ressaltar que continuará aparecendo em trabalhos globais conforme os projetos pontuais apareçam.

"Só tenho gratidão e sensação de dever cumprido. Guardarei para sempre muitas lembranças lindas e muitos amigos queridos. Dá para ver, ao longo dos mais de 26 projetos realizados, meu amadurecimento e crescimento profissional", escreveu ele no relato.

Caio Blat atuou em novelas e minisséries, entre elas Chiquinha Gonzaga (1999), Andando nas Nuvens (2000), Um Anjo Caiu do Céu (2001), Da Cor do Pecado (2004), Sinhá Moça (2006), Caminho das Índias (2009), Império (2014) e Mar do Sertão (2022).

Ainda conforme o relato de Caio, o próximo projeto dele será na HBO, onde trabalhará com Maria de Médicis e Camila Pitanga. "Ao mesmo tempo, tenho projetos ainda para lançar na Globo, como o 'Grande Sertão: Veredas', que vai virar série em breve, e todos os trabalhos que permanecem disponíveis no Globoplay. Ou seja, a qualquer momento espero estar de volta ao lugar onde cresci e aprendi tanto", confirmou.