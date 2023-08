Wanda Nara inicia tratamento após diagnóstico de leucemia

A modelo e empresária argentina Wanda Nara revelou ter iniciado o tratamento contra uma leucemia. De acordo com o apresentador de TV Ángel de Brito, a esposa do jogador Mauro Icardi estaria "bem”, mas ainda “em choque e assimilando" a notícia, e quando entender o que está acontecendo com ela, poderá se pronunciar publicamente.

"Perguntei por que ela achava que ia ficar aqui [na Argentina] em função de tudo que foi dito sobre a doença, o que Wanda me confirma. Ela confirma a doença que está passando, de forma clara, com nome e sobrenome. Mas eu ainda escolho que ela diga isso [o nome da doença]. Wanda vai contar, porque eu perguntei a ela", afirmou.

Segundo Brito, a atual apresentadora do programa de culinária MasterChef está "focada no tratamento" e que toda a sua família está em “choque”.

"Obviamente, os médicos cautelosamente não lhe disseram: 'Você tem tal e tal'. Porque eles queriam ser específicos. Aliás, fazem-se as primeiras análises do sangue e são elas que dão os valores errados, e depois ela vai para o Fundaleu, para outra instituição, que é onde começam a tratá-la com mais rigor. E é onde começa o tratamento e a medicação dela", disse.

O apresentador explicou que Wanda Nara descobriu a doença ao realizar um exame de sangue de rotina e que “antes desse resultado”, ela não havia recebido qualquer diagnóstico definitivo.

"É assim que a instituição funciona. No começo, as enfermeiras entravam chorando e me abraçavam. E eu falei para o Mauro: 'Vou morrer e não vão me contar'”, lembrou.

“Naquele momento, entrei em pânico porque não sabia o que estava acontecendo comigo. Por causa dos meninos [filhos], tudo passa pela sua cabeça. [...] Minha família, destruída. Mauro queria desistir. Zaira [irmã de Wanda] voltou das férias. Minha mãe deitada no chão. Eu senti como se tudo estivesse caindo. E me tornei forte para que todos sintam que eu estava bem, mas tudo desmoronou", detalhou.