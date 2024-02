Aos 32 anos, morre atriz Poonam Pandey

Morreu, aos 32 anos, a modelo e artista de Bollywood Poonam Pandey. O comunicado do falecimento foi divulgado nas redes sociais da artista, nesta sexta-feira (2).

"Esta manhã é difícil para nós. Profundamente entristecidos em informar que perdemos nossa querida Poonam devido ao câncer cervical. Cada forma viva que entrou em contato com ela foi recebida com puro amor e bondade", dizia legenda do post no Instagram.

Ao India Today, Parul Chawla, empresário da atriz, deu detalhes sobre o câncer que a artista enfrentou.

"Ela foi diagnosticada com câncer recentemente e estava nos estágios finais. Ela estava na sua casa em Uttar Pradesh, e o enterro deve ocorrer lá", disse.

Carreira

A artista estrelou em Bollywood em 2013, no filme "Nasha". A última aparição da atriz foi no reality show Lock Upp, chegando a semifinal e ficando em 7º lugar.

No cinema, seu último filme foi The Journey of Karma, sem tradução para o português e não disponível no Brasil, lançado em 2018.

Em 2011, Poonam viralizou ao dizer que ficaria nua caso a Índia vencesse a copa de críquete. O país venceu o torneio, mas a modelo não cumpriu a promessa, devido a pressão pública.