Universidades da Holanda abrem inscrições de bolsas de estudo exclusivas para brasileiros

O programa Orange Tulip Scholarship Brazil abriu mais uma rodada de bolsas de estudos integrais ou parciais destinadas a brasileiros que querem estudar em cursos de graduação ou pós-graduação na Holanda. As inscrições para o ano letivo de 2021/2022 podem ser feitas até maio – esse prazo, no entanto, varia de acordo com cada instituição.

Todos os prazos, assim como os benefícios oferecidos, devem ser consultados em cada universidade participante. O programa é organizado no Brasil pela Nuff Neso Brazil. O site para inscrições é o https://www.nesobrazil.org/bolsas-de-estudo/orange-tulip-scholarship.

Há cursos nas áreas de Artes, Ciências Biológicas, Saúde, Exatas, Tecnológicas e Humanas. Todos eles são ministrados em inglês, por isso o domínio comprovado no idioma é um dos critérios de seleção das bolsas de estudo. Ao todo são 60 bolsas de estudo, entre elas, as chamadas short degree, quando o último ano da graduação é estudado na Holanda.

Quanto aos benefícios, nem todas as bolsas cobrem todos os gastos. Elas incluem o valor total ou parcial da anuidade – chamada de tuition fee. Outras podem disponibilizar, também, disponibilizar cobertura de outros gastos, como os com visto e os de seguro saúde. Os valores das bolsas podem chegar até 25 mil euros.

Para participar do processo seletivo é necessário, além de ser brasileiro, estar em processo de admissão ou já estar matriculado na instituição de ensino superior holandesa da escolha do candidato. Também é necessário formulário de inscrição, cópia do diploma original anterior (para os cursos de pós-graduação), currículo e carta de motivação. Todos esses documentos devem ser enviados em inglês. O passo a passo da inscrição com maiores detalhes pode ser conferido no site da Nezo Brasil.