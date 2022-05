UFMA oferece cursos gratuitos na área de saúde em parceria com o SUS

Juntamente com a Universidade Aberta do SUS, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) está com inscrições abertas para 29 cursos gratuitos de qualificações e atualizações profissionais realizados por meio da plataforma Una-SUS.

As formações possuem enfoque prático, baseado na rotina dos profissionais de saúde e em suas reais necessidades. A educação continuada pode ajudar os profissionais a alcançar novas oportunidades no mercado de trabalho, atualizar os conhecimentos, adquirir novas experiências e confiança para superar os desafios e conquistar seus objetivos. Separamos abaixo algumas das oportunidades disponíveis:

Organização do SUS: Atualização (40h)

Cuidado em Reações Anafiláticas: Atualização (30h)

Mudanças no Financiamento do SUS: Atualização (45h)

Atenção à Pessoa com Paralisia Cerebral: Atualização (30h)

Atenção à Pessoa Idosa com Deficiência: Atualização (60h)

Atenção à Saúde das Mulheres com Deficiência: Atualização (30h)

Reabilitação do paciente com condições pós-covid: Atualização (45h)

Saúde da Pessoa com Deficiência na Adolescência: Atualização (20h)

Cuidado em Saúde Bucal para Gestantes e Puérperas: Atualização (45h)

Cuidado em Saúde Bucal da Pessoa com Doença Infecciosa Transmissível: Atualização (60h)

Cuidado em Saúde Bucal para Pessoas em Situações de Urgências Odontológicas: Atualização (120h)

Assistência Odontológica a Pacientes com DCNT: Diabetes, Hipertensão e Doença Renal Crônica: Atualização (30h)

