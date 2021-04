Relembre as notas finais de corte do Sisu 2020 para ingresso nos cursos da UFC

Quem deseja cursar o ensino superior na Universidade Federal do Ceará (UFC) já pode fazer sua inscrição pelo Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2021, que começou nesta terça-feira (6) e continua até sexta-feira (9).

Com isso, o Diário do Nordeste relembra com quais notas finais de corte os estudantes ingessaram na UFC por meio do SiSU 2020. As informações são da própria Universidade. Amanhã (7), começam a sair as notas de corte iniciais do Sisu 2021

O resultado da Chamada Regular está previsto para 13 de abril. Para participar do SiSU 2021, os interessados devem ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020 e obtido nota de redação maior que zero.

Não podem concorrer os estudantes que fizeram o Exame na condição de treineiro. As inscrições ocorrem apenas no site do Sisu mantido pelo Ministério da Educação (MEC).

Confira abaixo a relação das notas finais por modalidade, curso e campus que entraram na UFC no SiSU 2020:

Entenda qual sua modalidade

L1 Ensino médio cursado integralmente em escola pública com renda familiar per capita bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo

L2 Pretos, pardos ou indígenas, que cursaram ensino médio em escola pública com renda familiar per capita bruta igual ou inferior a 1,5 salário mínimo

L5 Cursou ensino médio integralmente em escola pública

L6 Pretos, pardos ou indígenas que cursaram ensino médio integralmente em escola pública

L9 Pessoa com deficiência, com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 mínimo que tenha cursado ensino médio integralmente em escola pública

L10 Pretos, pardos ou indígenas com deficiência que tenham cursado ensino médio integralmente em escola pública e com renda familiar per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo

L13 Pessoa com deficiência que tenha cursado ensino médio integralmente em escola pública

L14 Pretos, pardos ou indígenas com deficiência que tenha cursado ensino médio integralmente em escola pública

Ofertas de vagas

A UFC disponibilizará 6.268 vagas em 110 cursos de graduação presencial nos seus campi em Fortaleza, Sobral, Quixadá, Russas e Crateús.

Com exceção do curso de licenciatura em Letras-Libras que oferta vagas a partir de edital próprio, todos os outros cursos da instituição estão disponíveis para inscrição SiSU.

As vagas da UFC são disponibilizadas para os dois semestres letivos, portanto, a instituição não participará do SiSU 2º/2021. O semestre de ingresso, no caso dos cursos que possuem duas turmas por ano, será definido de acordo com a classificação final dos candidatos com matrícula solicitada e documentação entregue.

Lista de espera

Segundo a instituição federal, as vagas não ocupadas ao final da Chamada Regular ou decorrentes de desistências serão preenchidas pela Chamada de Lista de Espera, que de acordo com o cronograma do MEC, as inscrições serão de 13 a 19 de abril.

Cronograma 2021 do SiSU

06 a 09 de abril de 2021 – Período de inscrições do Sisu 2021

13 de abril de 2021 – Resultado da Chamada Regular do Sisu 2021

15 a 17 de abril de 2021 – Solicitação de Matrícula e envio de documentos dos aprovados na Chamada Regular do Sisu 2020

18 de abril de 2021 – Análise de documentação básica de matrícula pela UFC

19 de abril de 2021 – Regularização de pendências pelos candidatos

20 de abril de 2021 – Reanálise após regularização de pendências

13 a 19 de abril de 2021 – Prazo para participar da Lista de Espera