Multinacional seleciona jovens universitários para estágio; inscrições vão até amanhã (15)

A Mars, uma das maiores empresas de alimentos do mundo, está com inscrições abertas para seu Programa de Estágio 2022. Podem participar do processo seletivo jovens do último e penúltimo ano da graduação. As vagas são destinadas para as áreas de Compras, Corporate Affairs, Marketing, Tecnologia, Jurídico, Logística, Manufatura, Pesquisa em Desenvolvimento, Finanças, Vendas e Supply Chain. As inscrições vão até amanhã, dia 15.

Junto ao programa de estágio, a empresa está lançando o Transformars – programa que oferece uma mentoria exclusiva para os jovens candidatos negros. Os candidatos do TransforMars concorrerão às mesmas vagas do programa de estágio, porém contarão com um programa de desenvolvimento de cinco dias e ainda poderão ganhar duas sessões de mentoria. Todos poderão se inscrever no site: https://careers.mars.com/br/pt/job/P-100231/Programa-de-Est%C3%A1gio-de-Janeiro-2022

"Queremos ampliar a atração de estudantes negros para o processo seletivo do Programa de Estágio e entendemos que aumentar a visibilidade da Mars entre os estudantes das universidades e cidades onde temos unidades é uma forma de dar oportunidade de carreira, desenvolvimento e empregabilidade", explica Priscila Molina, Gerente da área de Early Talent.

Para participar das sessões de mentoria do Transformars, os interessados precisarão gravar um vídeo respondendo a seguinte pergunta: O que você sugere que as empresas façam para que os Programas de Estágio sejam mais inclusivos? Serão escolhidas as 10 melhores respostas e os selecionados serão elegíveis a duas sessões de mentoria sendo uma com um estagiário atual e a segunda com um associado Mars e ainda terão vaga garantida na etapa final de entrevistas com os gestores.

"Os mentores farão duas sessões com os candidatos, os gestores das vagas em aberto entrevistarão os finalistas e após a avaliação devem dar um parecer estruturado, caso o candidato não seja aprovado. Queremos proporcionar uma experiencia positiva e de desenvolvimento para todos que participarem deste projeto.", explica Erica Alves, Coordenadora de Recrutamento.

Processo seletivo

O processo seletivo será 100% online e dividido em duas etapas. A primeira é composta por entrevistas digitais on demand, onde os candidatos gravam suas respostas. A etapa foi desenhada para dar maior flexibilidade aos estudantes e avaliar as competências requeridas para cada posição.

Já a segunda fase é uma nova entrevista com o gestor da área, incluindo apresentação de um business case. A mudança do modelo tradicional de recrutamento, que se deu por conta da pandemia, não impactou na adesão dos candidatos.

"A Mars trabalha para promover impactos positivos na vida das pessoas e os estagiários fazem parte dessa construção. Queremos contribuir para uma capacitação integral das habilidades desses estudantes e, consequentemente, para um mercado mais qualificados, mais humano e mais diverso", diz Priscila Molina.

