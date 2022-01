Enem acontece a partir deste domingo para isentos, privados de liberdade e quem pediu reaplicação

Serão aplicadas neste (9) e no próximo domingo (16), a partir das 13h30, as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para quem solicitou a reaplicação do teste, candidatos privados de liberdade (PPL) e para aqueles que conseguiram isenção na inscrição, mas não compareceram à aplicação do exame em 2020.

Ao todo, os candidatos devem responder 90 perguntas das provas de Linguagens e Ciências Humanas, além de produzir uma redação. No próximo domingo, será a vez de testar os conhecimentos em Matemática e Ciências Biológicas.

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), 54.231 participantes farão o Enem PPL e outras 280.145 pessoas que tiveram isenção em 2020 e conseguiram o benefício após a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

A reaplicação e o Enem PPL têm o mesmo nível de dificuldade que o exame regular. No primeiro dia de prova, a duração é de 5h30; no segundo, de cinco horas. A abertura dos portões acontece ao meio dia e o fechamento às 13h (horário de Brasília).

Legenda: Um total de 3.195 internos farão a prova no Estado; além disso, um grupo de 85 jovens que cumprem medidas socioeducativas estão inscritos para fazer a prova Foto: Divulgação/ SAP

Preparação

No último dia 20 de dezembro, internos do Sistema Penitenciário cearense começaram a assistir a aulões preparatórios para Enem PPL. Um total de 3.195 internos farão a prova no Estado. De acordo com a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), o número é um recorde para o Ceará e representa crescimento de 65% em relação ao ano passado, com 1.929 inscritos.

Além disso, um grupo de 85 jovens que cumprem medidas socioeducativas no Estado estão inscritos para fazer a prova. São 56 adolescentes das unidades de Fortaleza, 25 de Sobral e quatro de Juazeiro do Norte.

A Secretaria da Administração Penitenciária destaca que o interno que conseguir uma boa nota no teste poderá concorrer a vagas do ensino superior em instituições públicas e particulares por meio do Sistema de Seleção Unificada (SISU), e a bolsas de estudo em universidades privadas, por intermédio do Programa Universidade para Todos (ProUni).

Confira detalhes das provas:

Primeiro dia (9 de janeiro)

Duração: 5 horas e 30 minutos

Conteúdo: 45 questões de Linguagens, 45 de Ciências Humanas e uma redação

Segundo dia (16 de janeiro)

Duração: 5 horas

Conteúdo: 45 questões de Matemática e 45 questões de Ciências da Natureza

Horários (conforme horário de Brasília)

Para participantes isentos e da reaplicação

Abertura dos portões: 12h

Fechamento: 13h

Início da prova: 13h30

Fim da prova: 19h no primeiro dia e 18h30 no segundo

Para participantes do Enem PPL

Chegada na sala: 12h30

Início da prova: 13h30

Fim da prova: 19h no primeiro dia e 18h30 no segundo

O que levar?

Documento oficial com foto (RG e CNH, por exemplo). Não vale cópia autenticada, nem documento digital;

Caneta preta de material transparente;

Máscara (leve máscaras extras caso precise trocar; o uso é obrigatório durante toda a duração da prova);

Álcool em gel;

Comidas leves e água em garrafa de material transparente

