Cursos profissionalizantes gratuitos do projeto Geração Crescer estão com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para cursos gratuitos de capacitação e profissionalização oferecidos pelo projeto Geração Crescer. Ao todo estão sendo disponibilizadas 34 mil vagas em cursos como Inglês Básico, Educação Financeira e Cultura Digital. A participação é aberta para jovens a partir de 16 anos que tenham acesso a um computador ou smartphone com internet.

As formações do projeto abordam diversos temas, como fundamentos técnicos para desenvolvimento profissional, incluindo Pacote Office, uso de redes sociais, comunicação e expressão, educação financeira, Inglês, entre outros. Para participar, os interessados devem criar um perfil no site do projeto.

O tempo de conclusão de cada curso pode variar de três a 40 horas de estudo. Cada aluno se organiza à sua maneira e deve apenas concluir as demandas das formações para ter acesso ao certificado de conclusão. O certificado é garantido para quem conseguir um aproveitamento mínimo de 70% na avaliação final do curso.

Os estudantes que participarem ainda contam com auxílio para a montagem do currículo através de vídeos e webinares com dicas de como montar o currículo para chamar atenção dos recrutadores e o que fazer durante a entrevista de emprego. Há ainda a possibilidade de encaminhamento para participar de processos seletivos nas empresas parceiras do Instituto Crescer.

A iniciativa é realizada pelo Instituto Crescer, uma organização não governamental sem fins lucrativos, em parceria com Secretaria de Trabalho e Renda do Rio de Janeiro. O instituto atua desde o ano 2000 com foco em educação e, hoje, conta com apoio do Itaú Unibanco e Microsoft. A intenção do projeto é inserir no mercado de trabalho pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres negras, comunidade LGBTQIA+, refugiados, idosos e pessoas com deficiência.

