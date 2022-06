Cursos de graduação e pós-graduação gratuitos de Instituição Federal estão com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para diferentes cursos de graduação e pós-graduação gratuitos a distância na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Para interessados na graduação, foram liberadas 606 vagas em cursos de licenciatura, como computação, educação física, física, matemática e química. As inscrições ficam abertas até as 18h do dia 14 de junho no site da Coordenação Geral de Processos Seletivos (Copese). O valor da taxa de inscrição é de R$ 150.

Para participar dos processos seletivos dos cursos de pós-graduação, os interessados devem possuir a graduação nas áreas de conhecimento específicas para cada curso, com diplomas reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC). Foram liberadas 486 vagas de pós-graduação em esportes e atividades inclusivas para pessoas com deficiência; ciências biológicas; e história e cultura no Brasil Contemporâneo. As inscrições ocorrem até o primeiro dia de julho, no site do Cead.

Todos os cursos da UFJF na modalidade de educação a distância são dados em parceria com o projeto Universidade Aberta do Brasil (UAB), programa do governo federal com as universidades públicas para o oferecimento de cursos a distância. As formações estão distribuídas em polos de apoio presenciais, todos localizados em Minas Gerais.

As especializações têm duração prevista de 12 a 18 meses, com programação mínima de 360 horas, incluindo o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). É importante ler todos os editais disponíveis para conferir a quantidade de vagas ofertadas para cada polo de apoio, assim como as datas de inscrições e o do pagamento do boleto da taxa de inscrição.

