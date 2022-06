Aplicativo gratuito SouTec auxilia estudantes na escolha do curso técnico

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (Setec) do Ministério da Educação (MEC) em parceria com redes de ensino criou um aplicativo chamado SouTec. Disponibilizado na última semana, o app auxilia os estudantes na escolha de cursos técnicos. A ferramenta está disponível para uso gratuito e para ter acesso é necessário baixá-la nas lojas de aplicativos (PlayStore, AppStore e similares).

A ideia do aplicativo é fornecer opções de cursos para estudantes que estão nos anos finais do ensino fundamental e iniciais do ensino médio a partir de 72 questões que avaliam suas preferências. Para ter as indicações dos cursos, é necessário responder todas as perguntas de uma vez. Elas avaliam as preferências relacionadas a atividades de trabalho e, após a análise desses dados, o aplicativo apresenta um resumo e um relatório completo explicando qual é o perfil profissional do estudante.

O aluno pode parar quantas vezes quiser e continuar de onde parou. No aplicativo é possível personalizar as buscas utilizando critérios como a localização em que o curso é ofertado, de acordo com a distância do local informado pelo usuário. Durante o acesso, que pode ser realizado mesmo sem conexão com a internet, é possível “favoritar” as opções e as instituições prediletas.

“O Ministério da Educação trabalha para os estudantes do Brasil, para trazer mais conforto e mais segurança para a trajetória profissional”, destacou o ministro Victor Godoy durante o lançamento.

*Com informações do MEC

