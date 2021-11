Alunos da rede municipal de Fortaleza vão voltar às atividades presenciais do contraturno

O prefeito de Fortaleza, Sarto Nogueira (PDT), informou na tarde desta sexta-feira (5) que cerca de 100 mil estudantes da rede pública de tempo integral devem voltar a frequentar as atividades do contraturno de forma presencial e diária a partir da próxima segunda (8).

A liberação vale para todos os alunos do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental que frequentavam atividades pedagógicas, esportivas, artísticas e sociais no contraturno escolar.

No entanto, segundo o prefeito, no período regular de aula, será mantido o modelo híbrido. Dessa forma, o aluno continua tendo aula presencial numa semana e remota na outra, permitindo o rodízio das turmas.

“Esse é mais um importante passo que Fortaleza dá diante da retomada segura das atividades presenciais na rede municipal de ensino”, celebrou o gestor nas redes sociais.