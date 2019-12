Travesti espancada no Vila Velha é identificada; polícia descarta motivação homofóbica para o crime

A travesti agredida por um grupo de cinco pessoas no bairro Vila Velha, em Fortaleza, no último fim de semana de novembro, foi identificada pela polícia. Segundo o delegado do 17º Distrito Policial, Carlos Eduardo, a vítima é uma adolescente de 17 anos. O delegado descarta que o crime tenha tido motivação homofóbica.

“As investigações estão bem adiantadas, nós já conseguimos identificar a vítima. Trata-se de uma adolescente de 17 anos. A gente tá realizando diligências em busca da identificação das pessoas que aparecem no vídeo agredindo”, reforça o delegado.

Segundo Carlos Eduardo, a violência foi motivada por disputa por pontos de prostituição da área onde o espancamento ocorreu.

“O que a gente tem, até o momento, é que esse crime ocorreu em virtude de disputa por pontos de clientes, que ali é um ponto de prostituição, onde há divergências em busca de clientes. Não está relacionado a questões homofóbicas”, salientou.

Agressão filmada

A violência foi registrada em um vídeo que mostra os suspeitos desferindo socos, chutes e golpes com um pedaço de madeira contra a vítima.

Nas imagens, a travesti é agredida, inicialmente, por um grupo de quatro pessoas, todos homens, enquanto duas mulheres assistem e gravam a ação, incentivando os golpes. “Não deixa correr, não! Derruba esse viado!”, dizem.