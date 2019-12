Polícia investiga agressão a travesti gravada em vídeo no bairro Vila Velha

Uma travesti foi espancada por um grupo de cinco pessoas no bairro Vila Velha, em Fortaleza, no último fim de semana. A violência foi registrada em um vídeo que mostra os suspeitos desferindo socos, chutes e golpes com um pedaço de madeira contra a vítima.

No vídeo, a travesti é agredida, inicialmente, por um grupo de quatro pessoas, todos homens, enquanto duas mulheres assistem e gravam a ação, incentivando os golpes. “Não deixa correr, não! Derruba esse viado!”, dizem.

A vítima, que cai no meio da rua e continua sendo atacada e filmada, ao tentar fugir, interroga: “Como vocês têm coragem de fazer isso?” As mulheres que estão presenciando o ataque, contudo, rebatem. “Como tu tem coragem de tirar onda com a favela, viado?”

Após finalmente conseguir se safar dos agressores, a travesti é intimidada por uma das mulheres: “Não apareça mais aqui!”

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informou que A Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE) investiga o caso por meio do 17º Distrito Policial (DP) destacou a importância da vítima registrar um boletim de ocorrência (B.O.), em relação ao ocorrido, em qualquer unidade da PCCE.

A SSPDS afirmou também que denúncias e informações sobre o fato podem ser feitas pelo número 181, o Disque-Denúncia da SSPDS e para o (85) 3101.2497, do 17º Distrito Policial. O sigilo e o anonimato são garantidos.