Revisão de preços pela Sefaz deve elevar arrecadação em R$ 30 mi

A Secretaria da Fazenda do Estado (Sefaz) estuda atualizar os valores de referência de diversos produtos, entre eles, madeira, açúcar, pedras e rochas ornamentais e produtos lácteos para efeito de cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

De acordo com a secretária da Pasta, Fernanda Pacobahyba, as medidas devem ter efeito de R$ 30 milhões na arrecadação do tributo estadual. “As percentagens de atualizações ainda não estão definidas. Estão em estudo”, disse a titular da Sefaz.

Neste sentido, Pacobahyba espera que a arrecadação em 2019 aumente em relação aos anos anteriores. “Você tem dois focos tanto na receita quanto na despesa. Aumentar a receita é o nosso fundamento. A meta que a gente tem deliberado é de acréscimo de arrecadação de ICMS de 6%. Alcançar esse nível de arrecadação é uma grande vitória”.

Segundo a titular da Pasta, o foco da Sefaz é otimizar a arrecadação, sem que seja necessário o aumento de tributos. “Então, isso parte de uma eficientização de uma diminuição da sonegação. A Sefaz tem um foco de não aumentar a alíquota de ICMS ou de qualquer tributo, mas de fato melhorar essa arrecadação”.

Carnes

No início de abril, a Sefaz oficializou em Instrução Normativa no Diário Oficial a atualização dos valores de referência da carne bovina e suína, além de derivados, para efeito de cobrança do ICMS.

Segundo a atualização, na comparação com os preços praticados hoje com os que passaram a vigorar, houve aumento de 50% para outras carnes bovinas sem osso, cuja cobrança de imposto por quilo passou de R$ 0,44, em 2016, para R$ 0,66. Para carnes bovinas sem osso, a elevação foi de 38,8% (de R$ 0,36/kg para R$ 0,50/kg). Já o Grupo 2 (carnes bovinas com osso) sofreu alta de 30,7% (de R$ 0,26/kg para R$ 0,34/kg).