Vendas do varejo no Ceará despencam 4,6% em março

O volume de vendas do comércio varejista ampliado no Ceará decresceu 4,6% em março deste ano na comparação com igual período de 2018, segundo divulgou nesta quinta-feira (9) o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O comércio varejista ampliado leva em consideração as vendas do varejo, além dos segmentos de veículos, motocicletas, partes e peças e materiais de construção.

No mês anterior, fevereiro, o varjeo ampliado havia registrado alta de 8,7% no volume de vendas. Na comparação entre março e fevereiro, na série com ajuste sazonal, houve leve avanço de 0,9%. Com o resultado de março, no ano, o setor acumula variação de 1,1%. Em 12 meses, a alta chega a 1,9%.

O resultado de março foi influenciado negativamente pela queda no setor de papelaria, com as vendas apresentando retração de 25,5% na comparação com igual período do ano anterior. O segmento de equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação, que chegou a ser destaque da pesquisa por vários meses ao longo de 2017 e 2018, também teve recuo expressivo: -19,8%.

O segmento de outros artigos de uso pessoal e doméstico amargaram retração de 14,4% na comercialização. Outros cinco atividades também apresentaram resultado negativo no terceiro mês do ano.

Os resultados positivos ficaram por conta da venda de eletrodomésticos (19,3%). Com isso, o grupo de móveis e eletrodomésticos registrou alta de 9,7%. Os artigos farmacêuticos tiveram alta de 3,5% nas vendas ante março de 2018.

Brasil

No Brasil, as vendas do varejo ampliado tiveram alta de 1,1% na comparação com fevereiro, levando em consideração a série ajustada sazonalmente. Na comparação com março de 2018, as vendas despencaram 3,4%, interrompendo uma sequência de 22 variações positivas.