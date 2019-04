Vendas do varejo no Ceará crescem 8,7% em fevereiro

As vendas do comércio varejista no Ceará apresentaram crescimento de 1% em fevereiro deste ano ante janeiro. Já em relação ao igual período do ano passado, o aumento chegou a 8,7% . Os dados são referentes ao chamado varejo ampliado, que inclui os setores de material de construção e automóveis, e foram divulgados nesta terça-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A taxa ficou acima da média nacional que apresentou queda de 0,8% em fevereiro frente a janeiro, na série com ajuste sazonal. Entre os estados que conseguiram apresentar crescimento, o Tocantins apresentou melhor desempenho com variação de 4,8%, seguido do Amapá (4,2%), Bahia e Pará (1,2%), Goiás (1,1) e o Ceará (1%). Na ponta oposta, o Acre teve uma queda de 2,2% nas vendas do varejo ampliado.

No Nordeste, o Ceará obteve a segunda melhor resposta, do comércio varejista ampliado, perdendo apenas para a Bahia, que teve um crescimento de 1,2%. Em contrapartida, a Paraíba apresentou o pior resultado com varição negativa de 0,5%.

Atividades

No Ceará, o setor de veículos, motocicletas, partes e peças foi o que mais contribuiu para a alta no Estado, com avanço de 26,6%. Os segmento material de construção também contribuiu positivamente com alta de 18,3%. Já equipamentos e materiais para escritório, informática e comunicação apresentaram uma variação negativa de 14,2%, seguida de livros e papelaria (11,5%).