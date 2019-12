Venda de 51% da Gaspetro com 20 distribuidoras deverá ser por IPO, diz Petrobras

A Petrobras pretende transformar a Gaspetro, braço de distribuição de gás da estatal, em uma corporação e vender sua participação de 51% no mercado de capitais, saindo assim completamente do segmento, afirmou o presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco. A Gaspetro está presente em 20 distribuidoras de gás, segundo o executivo, localizadas em todas as regiões do País.

"As conversas continuam com a Mitsui e a nossa expectativa é realizar a transação no mercado de capitais. Em 2015 a Petrobras vendeu 49% da empresa para a Mitsui e agora vamos vender nossa parte em bolsa", disse Castello Branco.

O executivo avaliou que o mercado de capitais está crescendo no Brasil e operações como a feita com a BR Distribuidora e as que pretendem fazer com Braskem e Gaspetro contribuem para o seu fortalecimento.