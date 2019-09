Unimed Fortaleza irá investir R$ 48 milhões em anexo de Hospital Regional

A Unimed Fortaleza irá investir R$ 48 milhões na construção do novo anexo do Hospital Regional da Unimed (HRU). As obras terão início neste semestre e a conclusão está prevista para 2024. Segundo Flávio Ibiapina, diretor de Recursos Próprios da Unimed Fortaleza, a primeira fase será no setor de emergência, que deverá entrar em operação em dezembro de 2020, e contará com adaptações para receber um novo equipamento de ressonância magnética.

Quando finalizado, o anexo contará com um novo espaço para tratamentos ambulatoriais e, com a transferência dos serviços maternos e infantis para o novo hospital, o HRU ganhará cerca de 100 novos leitos. E as obras devem gerar cerca de 1.200 empregos diretos e indiretos. Segundo a diretora geral do HRU, Fernanda Colares, a ampliação do hospital busca aumentar a capacidade dos atendimentos de oncologia além de possibilitar a realização de procedimentos cirúrgicos de baixa complexidade no centro ambulatorial.

Rede própria

A revitalização do HRU faz parte do projeto de melhoria da rede própria da Unimed Fortaleza, que contempla também a construção do Hospital Materno-Infantil. “Com a adequação do espaço após a saída do materno-infantil, poderemos ampliar a realização de procedimentos cirúrgicos de alta complexidade, além de proporcionar melhor experiência de atendimento”, disse Colares, durante a apresentação dos novos investimentos, na manhã desta segunda-feira (16). Atualmente, o HRU realiza cerca de duas mil cirurgias por mês e mais de 1.200 atendimentos de emergências.