Sine oferta 976 vagas de trabalho esta semana

O Sine/IDT está oferecendo 976 vagas de emprego esta semana em todo o Estado. As oportunidades incluem cargos destinados a Pessoas com Deficiência (PCD).

Fortaleza é o município com o maior número de ofertas, com 358 vagas, sendo 31 reservadas para PCD. Entre os cargos em destaque, há o de operador de teleatendimento ativo, com 110 vagas, frentista e com vendedor pracista, ambos com 20 vagas, além de 10 vagas para agente de vendas e serviços e outras 10 para representante comercial autônomo.

Também apresentaram concentração de oportunidades os municípios de Aracati (159 vagas), Quixadá (92 vagas), Pecém (91 vagas), Maracanaú (82 vagas) e Limoeiro do Norte (44 vagas).

O gerente da Unidade do Centro, Jidlafe Rodrigues, lembra que currículo tem validade e precisa ser atualizado pelo menos a cada seis meses. "Normalmente, a validade de um currículo é de apenas seis meses, porque espera-se que depois de seis meses alguma coisa tenha mudado, que você tenha tido outra experiência, feito outro curso", afirma.

Ele ainda ressalta que as empresas de consultoria de recursos humanos e até mesmo o Sine/IDT, bem qualquer outra empresa que receba currículos, costumam descartar esse documento depois de seis meses de arquivado.