Sine oferta 747 vagas de trabalho no Estado

O Sine/IDT está com 747 vagas de trabalho abertas em todo o Estado para esta semana. Do total, 29 oportunidades são destinadas a pessoas com deficiências (PCD). Fortaleza é o município com a maior oferta de empregos segundo o órgão.

Na Capital cearense, são 448 vagas de trabalho listadas pelo Sine, com 20 destinadas a pessoas com deficiência.

Os destaques ficam para os cargos de técnico de enfermagem, com 203 vagas, enfermeiro, com 52, e fisioteraupeuta geral, com 32.

Você pode conferir a lista completa no site do Sine.

No município de Aracati estão sendo ofertadas 12 vagas: auxiliar de limpeza (3), consultor (3), encarregado de frios (1), mecânico de bicicletas (1), mecânico de manutenção de motocicletas (1), e repositor em supermercados (3).

Em Sobral, o Sine listou 13 vagas: analista de recursos humanos (1), auxiliar de escritório (1), consultor de vendas (2), empregado doméstico nos serviços gerais (1), instrutor de cursos livres (1), e outros.

Já para Quixadá, são 27 vagas abertas, com destaque para vendedor porta a porta (3) e consultor de vendas (5). A lista também inclui auxiliar de cozinha (1), cabeleireiro (1), manicure (2), vendedor pracista (2), e outros.

Unidades do Sine em Fortaleza