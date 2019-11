Semace poderá ter concurso com até 40 vagas no próximo ano

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) poderá ganhar um concurso com 40 vagas para fiscal ambiental no próximo ano. A informação foi confirmada pelo governador Camilo Santana, que disse que o certame viria para atender uma demanda antiga do órgão ambiental.

De acordo com o superintendente da Semace, Carlos Alberto Mendes, devem ser ofertadas 40 vagas para o cargo de fiscal ambiental. A proposta também inclui disponibilização de 250 policiais que já atuam no Batalhão de Polícia Ambiental, e que poderão atuar como fiscais, quando necessário. No entanto, o concurso ainda precisa ser aprovado na Assembleia Legislativa.

"Estamos fazendo uma minuta de lei e vamos submeter isso para a casa civil e depois para a Assembleia e vamos colocar dentro do sistema o batalhão da polícia ambiental. Serão mais 250 homens para atuar como fiscais podendo gerar auto de infração. E também teremos 40 vagas autorizadas para concurso dentro da Semace", disse Mendes.

O superintendente da Semace ainda disse que o órgão deverá passar por uma reestruturação interna para melhorar a progressão profissional dos funcionários e evoluir a qualidade de trabalho. Ele, no entanto, não deu muitos detalhes sobre o processo.

"Teremos uma reestruturação dos cargos da Semace. Hoje ela divida entre gestores e fiscais e aí você engessou a carreira dos funcionários, então estamos unificando alguns cargos para reestruturar", disse Mendes.

[Atualização às 19:50, de 25/11/19] O Sistema Verdes Mares noticiou anteriormente que o concurso da Semace teria 290 vagas. A informação correta é de 40 vagas. Outros 250 policiais ficarão à disposição da Semace para o trabalho de fiscalização