Saques do FGTS começam no dia 13 de setembro

Os saques das contas ativas e inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) começam no dia 13 de setembro deste ano, conforme anunciou na manhã desta segunda-feira (5) a Caixa Econômica Federal. A data vale para quem é correntista do banco. Para quem não é, a retirada começa no dia 18 de outubro.

O Governo Federal já tinha anunciado que os correntistas Caixa receberão o valor de R$ 500 automaticamente na conta. Quem for correntista e não quiser sacar o dinheiro terá que avisar ao banco que não quer efetuar a retirada.

Lembrando que as datas correspondem a modalidade de saque imediato. O cronograma para retirada no saque aniversário já foi divulgado.

Confira as datas de retirada para quem é correntista Caixa:

13 de setembro (nascidos de janeiro a abril)

27 de setembro (nascidos de maio a agosto)

9 de outubro (nascidos de setembro a dezembro)

Para quem não tem conta Caixa: