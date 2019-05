Saldo de empregos no Ceará cai 30,5% em um ano

O saldo de empregos no Ceará em abril voltou a cair, segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgado esta sexta-feira (24) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia. De acordo com o levantamento, em abril de 2018, o Estado registrou um saldo de 3.098 vagas de emprego, número que passou para 2.153 em igual mês deste ano, registrando uma queda de 30,5%.

O resultado é originado na diferença de 30.735 admissões no mês passado e de 28.583 desligamentos.

Apesar da redução de um ano para o outro, na passagem de março para abril o saldo apresentou leve crescimento de 0,19%. No acumulado do primeiro quadrimestre, o Ceará perdeu 5.624 vagas.

A construção civil foi o segmentos que mais perdeu postos de trabalho formais em abril: 510, resultado da admissão de 3.012 colaboradores e da demissão de outros 3.522.

No sentido contrário, o setor de serviços fechou o mês com saldo positivo que alcançou 1.801, tendo contratado 13.922 e demitido 12.121 trabalhadores.

Entre os municípios com os melhores resultados, Fortaleza ficou com o primeiro lugar, com saldo de 1.207 postos. Em seguida, aparecem Caucaia, Barbalha, Sobral e Eusébio.

Já os que mais perderam vagas foram Viçosa do Ceará, Aracati, São Gonçalo do Amarante, Itapipoca e Horizonte.