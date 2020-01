Saiba como consultar o score do Cadastro Positivo

A consulta ao Cadastro Positivo ficou disponível às instituições financeiras, comércio e demais empresas de concessão de crédito no último dia 14 deste mês, mas os próprios consumidores também já podem ter acesso à base de dados que reúne o histórico de operações em plataformas de bureaus de crédito como Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e Boa Vista.

Na página da Boa Vista, por exemplo, o score de crédito de alguns consumidores já leva em consideração os dados do Cadastro Positivo. Para ter acesso, é preciso ir até a aba "Cadastro Positivo" e se registrar no site.

Com o login e a senha, é possível ver dívidas cadastradas junto ao bureau de crédito, consultas feitas por empresas, score e informações de contas pagas, vencidas ou canceladas nos últimos 13 meses.

O SPC Brasil também já começou a disponibilizar aos consumidores as informações sobre o histórico de pagamento e nota de crédito do consumidor considerando o Cadastro Positivo. Para acessar, é necessário buscar no site a aba "Cadastro Positivo" e escolher a opção "Consumidor".

Em breve a Serasa Experian também deve usar os dados do Cadastro Positivo para a elaboração do score de crédito do consumidor. Atualmente, o bureau de crédito já disponibiliza para os consumidores o score mediante cadastro no site, mas a nota por enquanto leva em consideração apenas dados do cadastro negativo.

SPC Brasil, Serasa Experian, Boa Vista e Quod serão as responsáveis pelo Cadastro Positivo.

Serasa Score

A Serasa lançou o score de crédito gratuito para consulta do próprio consumidor em abril de 2017. A pontuação varia de 0 a 1.000 pontos. Até 300 pontos há alto risco de inadimplência. Entre 300 e 700 pontos, o risco é médio. Quem atinge mais de 700 pontos está no grupo de risco baixo.

Quanto mais alto o score, maiores são as chances de o cidadão honrar compromisos financeiros nos próximos 12 meses e ter acesso facilitado ao mercado de crédito.

