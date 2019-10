Rota Fortaleza-Bogotá pode ser retomada por Avianca colombiana

Com planos de ampliar a presença no mercado brasileiro, a companhia aérea colombiana Avianca estuda abrir uma rota entre Fortaleza e Bogotá (Colômbia) a partir do próximo ano. Segundo o presidente e CEO da empresa, Anko van der Werff, a operação depende, principalmente, da disponibilidade de aeronaves previstas para 2020. A ideia, ele diz, é abrir até três destinos no Brasil no próximo ano, sendo um já no primeiro semestre. Hoje, a Avianca opera apenas no Rio de Janeiro e em São Paulo.

"Nós estamos analisando múltiplos destinos no Brasil e, definidamente, nós também estamos olhando para Fortaleza. Nós estamos vendo o crescimento que aconteceu nos últimos anos e nós estamos vendo o que a Air France, KLM e a Gol fizeram lá. E nós vamos ver a possibilidade de um vôo entre Bogotá e Fortaleza", disse van der Werff, ontem (28), durante o 16° Fórum da Associação Latino-americana e do Caribe de Transporte Aérea (Alta).

"Estamos finalizando o desenho da malha (aérea da companhia) para o próximo ano, o que leva alguns meses, e estamos vendo essa possibilidade de abrir um novo destino no Brasil até junho e outros dois ao longo do ano".

O trecho Fortaleza-Bogotá foi operado pela Avianca Brasil (empresa independente do grupo colombiano) até abril deste ano, quando a companhia brasileira entrou em recuperação judicial. Além de Fortaleza, a empresa colombiana também avalia a possibilidade de oferecer vôos para Recife e Salvador, que também tinham voos para Bogotá pela Avianca Brasil.

Durante coletiva de imprensa, o CEO da Avianca anunciou que a partir de 2020 a companhia fará o compartilhamento de voos, serviços e de canais de venda (codeshare) com a Gol, ação que faz parte do plano de transformação "Avianca 2021", além de manter o codeshare com a Azul.

Sobre os problemas enfrentados pela Avianca Brasil e os prejuízo causados a passageiros brasileiros, van der Werff fez questão de afirmar que se tratam se companhias distintas. “A Ocean Air é uma companhia completamente diferente, que infelizmente usava nosso nome. Entendemos que as pessoas fiquem confusas por conta dos mesmo nomes, mas são companhias diferentes, com uma administrações diferentes, com operações e sistemas próprios, que têm modelos de negócios diferentes. Temos que deixar claro que a Avianca Holdings não é a Avianca Brasil”, disse.

Avianca Holdings

Hoje, a Avianca conta com 176 aviões que fazem mais de 700 vôos diários em 130 rotas. A companhia atende 44 destinos internacionais, em 27 países das Américas e Europa. Ao longo deste ano, a companhia suspendeu 25 rotas não rentáveis, redistribuindo a capacidade para Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile) e Barcelona (Espanha).