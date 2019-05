Proteste elege opções mais vantajosas de conta concorrente analisando bancos nacionais

Com a aparição das fintechs no setor financeiro, a escolha de um banco para abrir a conta corrente pode envolver vários fatores. Pensando nisso, o Proteste (Associação Brasileira de Defesa do Consumidor), elaborou um ranking elegendo quais seriam as opções mais vantajosas financeiramente para determinados perfis.

O órgão elaborou três modelos diferentes de consumidor, com e sem a utilização de cheques, e calculou quais as opções se adequarem ao cliente, considerando um perfil mais digital ou não.

A montagem dos modelos levou em consideração o número de transações, saques e extratos utilizados pelo cliente em um mês.

Para o perfil I, com a utilização de cheque, usar a conta corrente do Bradesco sem a contratação pacatos extra seria a escolha mais adequada. No entanto, seria necessário pagar pelos serviços avulsos que não estão contemplados. Sem cheques, as opções melhoram muito e, segundo o levantamento da Proteste, a conta digital do Banco Inter, sem tarifas, aparece como melhor opção.

Já no perfil II, com utilização de cheques, a Proteste aconselha a utilização da Cesta Exclusive Digital, do Bradesco, junto com o pagamento dos serviços avulsos (R$ 5,10) que não estão contemplados. Para o perfil II sem cheques a melhor opção indicada pela pesquisa é novamente a Conta Digital do Banco Inter, sem custo.

Por fim, no perfil III, com utilização de cheques, o pacote Super, do Banrisul, que contempla todos os serviços é o mais indicado. Para o mesmo perfil, sem a utilização de cheques, a melhor escolha continua sendo a Conta Digital do Banco Inter.

Veja a lista de melhores opções de conta corrente por perfil:

Perfil 1 com cheque: Bradesco - Sem cesta (serviços essenciais gratuitos) + serviços avulsos

Perfil 1 sem cheque: Inter - Pacote Conta Digital

Perfil 2 com cheque: Bradesco - Exclusive Digital + serviços essenciais gratuitos serviços avulsos

Perfil 2 sem cheque: Inter - Pacote Conta Digital

Perfil 3 com cheque: Banrisul - Super

Perfil 3 sem cheque: Inter - Pacote Conta Digital

Confira a classificação dos perfis:

Perfil 1: Folhas de cheque (7), Transferência (DOC/TED) (2), Extrato (1), Saque (4), Transferência entre contas na própria instituição (3).

Perfil 2: Folhas de cheque (13), Transferência (DOC/TED) (4), Extrato (2), Saque (7), Transferência entre contas na própria instituição (5).

Perfil 3: Folhas de cheque (20), Transferência (DOC/TED) (6), Extrato (3), Saque (10), Transferência entre contas na própria instituição (7)