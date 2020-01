No Ceará, 10 municípios geram quase 9 mil vagas; confira ranking

Cerca de 85% das vagas de emprego formal geradas no Ceará em 2019 se concentram em 10 municípios, de acordo com dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados hoje (24) pelo Ministério do Trabalho. Os resultados mais expressivos foram observados em Caucaia (2.039), Fortaleza (1.823) e Juazeiro do Norte (1.048).

Na outra ponta, Sobral lidera o ranking de cidades cearenses com as maiores perdas no mercado de trabalho formal. No município, foram contratados 7.988 trabalhadores de janeiro a dezembro do ano passado. Os desligamentos somaram 10.164, gerando saldo de -2.176 postos.

As cidades que mais geraram emprego:

Caucaia Fortaleza Juazeiro do Norte Canindé 851 Morada Nova 623 Brejo Santo 620 Quixeramobim Ubajara Tianguá 405 Eusébio 399

As cidades que mais perderam vagas: