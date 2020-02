Lucro da Enel cresce 11% em 2019, mas quedas de energia também aumentam

A Enel Distribuição Ceará registrou um aumento do lucro líquido em 2019. Segundo balanço financeiro, a empresa teve uma alta de 11% em relação ao ano passado, totalizando R$ 404,91 milhões. Contudo, os clientes da concessionária ficaram mais horas sem energia, com uma alta de 39,2% ante 2018. A frequência de interrupções no serviço também cresceu, 3,8% no mesmo período.

Em 2018, a companhia havia obtido um lucro líquido de R$ 364,52 milhões.

Com relação às interrupções no fornecimento, os clientes ficaram 14,11 horas sem energia em 2019. Já a frequência de quedas foi de 5,78 episódios. A Enel afirmou que os índices aumentaram em 2019 por conta da "onda de violência registrada no estado do Ceará em janeiro e setembro e do extenso período com alto volume de chuvas até agosto". Os fatos teriam afetado os serviços da companhia, especialmente no primeiro semestre.

Ainda segundo o documento divulgado pela Enel Ceará, a dívida líquida da companhia cresceu na comparação entre os anos de 2019 e 2018. A empresa fechou o ano passado com uma dívida de R$ 2,03 bilhões. Em 2018, o valor estava no patamar de R$ 1,72 bilhão.

O desempenho financeiro da Enel Ceará também apontou que houve redução de investimentos. No ano passado, a companhia investiu R$ 732,49 milhões. Em 2018, foram R$ 879 milhões. Os dados representam uma redução de 16,7%.

Sobre os serviços no Ceará, Nicola Cotugno, country manager da Enel no Brasil, ressaltou que a empresa segue empenhada em melhorar e digitalizar a rede. “Seguimos comprometidos em modernizar e digitalizar a rede no Ceará, com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado aos nossos clientes. O investimento acumulado nos últimos dois anos e a recuperação do resultado financeiro contribuirão para retomar a trajetória de melhoria qualidade do fornecimento de energia no médio prazo no Estado”, disse.