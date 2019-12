Itens da cesta de Natal variam até 126% em supermercados de Fortaleza, diz Procon

O Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza) divulgou nesta terça-feira (17) uma pesquisa que mostra a variação de preços de 58 produtos usados nas ceias de Natal e Réveillon em 10 supermercados da capital cearense. Segundo o levantamento, o quilograma da uva foi o que teve a maior variação, com 126,71%. A pesquisa do Procon foi realizada entre os dias 11 e 13 de dezembro e está disponível no portal da Prefeitura de Fortaleza.

O valor mais barato do produto foi encontrado no Centro a R$ 4,98, já o mais caro, foi registrado no bairro Maraponga, onde ele foi encontrado ao preço de R$ 11,29.

Produtos como chester, peru e pernil, podem ser encontrados com até quase o dobro do preço em relação aos mais baratos. O chester variou 16,29% (R$ 18,48 a R$ 21,49). O peru registrou variação de 38,39% (R$ 17,48 a R$ 24,19) e o pernil 85,71% (R$ 17,49 a R$ 32,48).

Custando R$ 536,05, a cesta de Natal mais barata foi encontrada no Bairro Joaquim Távora. A mais cara estava em supermercados do bairro Edson Queiroz, onde os mesmos produtos chegaram a custar R$ 783,75, que representou uma variação de 46,21%, ou uma diferença de R$ 247,70.