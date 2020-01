Impacto do Réveillon de Fortaleza na economia chega a R$ 1,8 bi; gasto por turista é de R$ 2,7 mil

O gasto médio por pessoa que veio prestigiar o Réveillon 2020 em Fortaleza foi de R$ 2,7 mil, de acordo com o estudo preliminar realizado pelo Observatório do Turismo de Fortaleza, entre os dias 1 a 8 de janeiro deste ano. A festa da virada no Aterro da Praia de Iracema está entre as maiores do País. O resultado gerou um impacto de quase R$ 1,8 bilhão na economia local, valor superior ao estimado anteriormente pela Prefeitura, de R$ 1,6 bilhão.

De acordo com o estudo, 56,6% dos turistas que vieram a Capital cearense permaneceram por mais de sete dias na Cidade. Os hotéis foram o meio de hospedagem mais procurado para o período (59,01%).

Além dos hotéis, os turistas também se hospedaram na casa de parentes ou amigos (20,32%), pousada (13,25%), casa ou apartamento alugado (2,47%), flat (2,12%), casa ou apartamento próprio (1,06%) e outros (1,06%).

Já em relação aos meios utilizados para chegar até a Capital, a grande maioria (76,6%) veio de avião, seguido pelo ônibus de linha regular (12,77%), carro próprio (6,21%), ônibus fretado (4,08%), carro alugado (0,18%).

dos que estiveram no Réveillon de Fortaleza moram no País

Os outros 7% vieram de fora. Considerando o sexo, 58% dos viajantes eran do sexo masculino e 42% do sexo feminino.

Satisfação

Entre os participantes em geral, 34,9% deram nota dez para o evento, 29,1% nota nove, 26,9% nota oito, 6,9% nota sete e 1% nota cinco. Em relação a gastronomia da região, 48% consideraram ótima. Para o quesito entretenimento e lazer, a maioria (71%) avaliou como ótimo.

A limpeza da cidade foi avaliada como boa por menos da metade, apenas 43% dos participantes. Os meios de hospedagem foram avaliados como ótimos por 75% do toal. Ainda segundo o estudo, 47% classificaram a segurança da Cidade como boa.

Motivações

De acordo com a pesquisa, entre as principais motivações para participar do Réveillon em Fortaleza estão: atrações musicais (31,5%), queima de fogos (25,4%), evento gratuito (14,4%), reunir a família (11,3%), curtir a avenida (6,4%), programa diferente (5,9%), parentes e amigos de fora (4,5%) e outros (0,64%).

Em relação às perspectivas futuras, cerca de 99,3% dos turistas retornariam a Fortaleza e 98,2% indicariam o Réveillon do Aterro em 2020. Já para os moradores da Capital, 99,3% indicariam o evento.