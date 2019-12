Hapvida faz proposta de R$ 294 milhões por cooperativa de São Paulo

A operadora de planos de saúde Hapvida anunciou nesta terça-feira (3) que fez uma proposta para comprar a Medical Medicina Cooperativa Assistencial de Limeira, do interior de São Paulo. O valor da transação foi fixado, inicialmente, em cerca de R$ 294,0 milhões, montante que poderá ser alterado diante de ajuste de preço decorrente da possível variação da diferença entre ativos e passivos da Medical, incluindo a variação de caixa e de endividamento entre agosto de 2019 e a data de fechamento.

Caso a aquisição seja concretizada, a Hapvida irá acrescentar uma carteira com aproximadamente 80 mil beneficiários de planos de saúde localizados majoritariamente na região de Limeira, Cordeirópolis, Iracemápolis e demais cidades do entorno.

Sediada em Limeira, a 145 km da capital do estado de São Paulo e a 155 km de Ribeirão Preto, a Medical possui operações em hospital próprio de alta complexidade com cerca de 100 leitos, incluindo UTI adulto e neonatal, pronto atendimento de urgência/emergência, setores de quimioterapia e hemodiálise e um centro cirúrgico.

No comunicado aos acionistas, a Hapvida diz que “a potencial transação é sinérgica pois a companhia, por meio do Grupo São Francisco, já possui cerca de 60 mil beneficiários nessa região. As regiões de saúde de Limeira e redondezas contam com uma população total de aproximadamente 1,75 milhão de habitantes. Caso concluída, a companhia fortalecerá ainda mais sua presença no estado de São Paulo”.

A conclusão da transação está sujeita à aprovação pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).