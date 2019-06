Fortaleza tem maior elevação de preço do aluguel residencial em maio, aponta pesquisa

Alugar um imóvel ficou mais caro em Fortaleza. A Capital cearense, de acordo com o Índice FipeZap sobre o preço médio de locação residencial, apresentou a quarta maior elevação neste, superando 7 outras capitais analisadas pelo estudo, com uma variação de 4,77%. A leitura mensal da pesquisa ainda revela que Fortaleza foi a cidade com a maior flutuação em maio. Apesar da movimentação, de valorização do valor do aluguel, a Capital ainda é a segunda metrópole mais barata para se locar um imóvel.

Nominalmente, considerando o preço do metro quadrado, a média dos valores em Fortaleza ficou em 16,49 (R$/m²). Com esse resultado, a Capital cearense superou apenas Goiânia na lista de capitais brasileiras analisadas. Contudo, o relatório, divulgado ontem (17), também aponta que a variação mensal para Fortaleza, em maio (2,75%), superou a média da inflação nacional (0,13%) medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo. O IPCA é calculado e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Inflação

O estudo ainda aponta que a variação do preço do aluguel em Fortaleza neste ano (4,77%) também superou a inflação medida pelo IPCA (2,22%) no mesmo período. O único parâmetro do levantamento que traz a variação do aluguel na Capital cearense abaixo da inflação é no acumulado dos últimos 12 meses, desde maio de 2019. Nesta base de comparação, Fortaleza apresentou alta de 2,86%, enquanto que o IPCA, medido pelo IBGE, ficou em 4,66%. A flutuação representaria uma “queda real” de acordo com a pesquisa do FipeZap.

Ranking

À frente de Fortaleza, considerando a variação em 2019, ficaram apenas Florianópolis (7,83%), Brasília (7,09%), Curitiba (5,04%). Logo em seguida apareceu São Paulo (3,83%), completando a lista de cidades que apresentaram uma variação acima da média do Índice FipeZap. Recife (2,84%), que vem logo após, foi a última capital acima do valor da inflação (2,24%).

Em 2019, Belo Horizonte (2,15%), Rio de Janeiro (1,83%), Goiânia (1,28%), Porto Alegre (1,24%), Salvador (0,98%) foram as capitais que, segundo o estudo, por estarem abaixo da alta da inflação, tiveram uma “queda real” no valor do aluguel.

Bairros

Na Capital, o Mucuripe (R$ 20/m²) ficou como o bairro com o aluguel mais caro da cidade. O estudo ainda aponta que Meireles (R$ 20,08/m²), Praia de Iracema (R$ 19,57/m²), Cambeba (R$ 18,31/m²), e Parque Iracema (R$ 18,23/m²) apresentaram valores de aluguel acima da média da Capital. O preço mais em conta do metro quadrado ficou para o Henrique Jorge (R$ 9,86/m²).