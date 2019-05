Fortaleza e Juazeiro do Norte recebem novos voos da Gol Linhas Aéreas

Como parte da terceira fase de ampliação de voos, a Gol Linhas Aéreas anunciou, nesta quarta-feira (15) novos voos para as cidades de Fortaleza e Juazeiro do norte, região sul do estado do Ceará. Os destinos estão entre as 10 cidades das regiões Sul, Norte e Nordeste que foram contempladas com novos voos partindo do aeroporto de Guarulhos. As novas operações, que terão início na primeira semana de agosto, permitem a conexão dos clientes com os demais destinos oferecidos pela companhia e parceiras.

De acordo com Rafael Araujo, diretor de Planejamento de Malha da Gol, essa fase da ampliação de voos traz um total de 115 novas decolagens semanais em São Paulo. “O aumento está alinhado ao nosso planejamento estratégico de crescimento consciente e, também, contempla o pacote de contrapartidas com o Governo pela redução na alíquota do ICMS sobre o combustível para aviação comercial – medida fundamental para o desenvolvimento e estímulo do setor aéreo no país”, afirma o diretor.

Além das cidades cearenses, também fazem parte do pacote Recife (PE), Salvador (BA), Maceió (AL), Petrolina (PE), Porto Alegre (RS), Manaus (AM), Aracaju (SE) e Foz do Iguaçu (PR).