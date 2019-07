Fluxo cambial total de junho é negativo em US$ 8,286 bilhões

Depois de registrar entradas de US$ 346 milhões em maio, o País fechou o mês de junho com fluxo cambial negativo de US$ 8,286 bilhões, informou o Banco Central.

Como junho encerra o semestre houve movimento forte de envio de recursos para outros países nos últimos dias do mês. Somente na última sexta-feira, dia 28, o fluxo total foi negativo em US$ 3,412 bilhões.

No canal financeiro, houve saída líquida de US$ 8,434 bilhões no mês passado, resultado de aportes no valor de US$ 42,285 bilhões e de retiradas no total de US$ 50,719 bilhões.

Este segmento reúne investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

No comércio exterior, o saldo de junho ficou positivo em US$ 148 milhões, com importações de US$ 14,289 bilhões e exportações de US$ 14,437 bilhões.

Nas exportações, estão incluídos US$ 2,342 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,970 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 7,125 bilhões em outras entradas.

No ano

O fluxo cambial do ano até 28 de junho (última sexta-feira) está negativo em US$ 5,121 bilhões. Em igual período do ano passado, o resultado era positivo em US$ 22,525 bilhões.

O fluxo de 2019 passou a negativo na semana passada, quando houve saída líquida de US$ 8,628 bilhões.

No acumulado do ano até 28 de junho, a saída líquida de dólares pelo canal financeiro foi de US$ 15,327 bilhões. Este resultado é fruto de aportes no valor de US$ 272,382 bilhões e de envios no total de US$ 287,708 bilhões.

No comércio exterior, o saldo anual acumulado ficou positivo em US$ 10,205 bilhões, com importações de US$ 82,287 bilhões e exportações de US$ 92,492 bilhões.

Nas exportações estão incluídos US$ 16,905 bilhões em ACC, US$ 23,557 bilhões em PA e US$ 52,030 bilhões em outras entradas.

Na semana

O fluxo cambial da semana passada (de 24 a 28 de junho) ficou negativo em US$ 8,628 bilhões. O período considerado correspondeu à última semana do semestre, quando empresas e fundos costumam intensificar remessas de recursos para outros países.

Na semana passada, houve saída líquida pelo canal financeiro de US$ 8,994 bilhões, resultado de aportes no valor de US$ 10,478 bilhões e de envios no total de US$ 19,472 bilhões.

No comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 366 milhões no período, com importações de US$ 4,925 bilhões e exportações de US$ 5,291 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 728 milhões em ACC, US$ 1,998 bilhão em PA e US$ 2,565 bilhões em outras entradas.