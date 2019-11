Feirão de renegociação de dívidas em Fortaleza oferece descontos de até 90%

Os consumidores fortalezenses que desejam amenizar as dívidas antes do final do ano têm mais uma oportunidade. O Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) irá realizar mais um feirão de renegociação de dívidas a partir desta quinta-feira (21), até 25 de dezembro. A ação oferecerá com descontos de 50% a 90% dos débitos.

Participarão da ação mais de 120 empresas de diversos setores, como bancos, consórcios, operadoras de telefonia, construtoras, supermercados e empresas do comércio e do setor de serviços. As empresas deverão oferecer condições especiais para quem estiver interessado em regularizar as pendências.

Durante o feirão, a expectativa é que haja cerca de 200 mil solicitações de negociação.

De acordo com Assis Cavalcante, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL), os feirões auxiliam os consumidores tenham mais consciência na hora de consumir. “Além de possibilitar a recuperação do crédito individual, os feirões incentivam que as pessoas consumam de forma mais planejada e consciente”, disse Cavalcante.

Procedimento

Os consumidores que estão em situação de inadimplência poderão realizar a consulta e agendamento para a renegociação das dívidas tanto pela plataforma online, no site Negociar Dívida do SPC Brasil, como presencialmente, na sede da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Fortaleza (CDL).

O atendimento presencial acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os consumidores deverão portar RG e CPF em mãos.

Após a negociação, o devedor poderá sair com o boleto impresso para quitar o débito pendente.

Após a efetuação do pagamento, o prazo para a baixa no registro do SPC Brasil é de até cinco dias úteis.

Para quem optar pelo serviço online, é necessário que o consumidor realize um cadastro e crie um login e senha. Ao consultar o CPF, estará disponível o valor da dívida e de seus credores. O serviço também está disponível em aplicativos para todos os sistemas operacionais.

Após as confirmações de acesso, as pendências registradas na base do SPC Brasil e as disponibilizadas para negociação estarão disponíveis na área logada do consumidor.

Serviço

Feirão de Renegociação de Dívidas do SPC

Data: De 21 de novembro a 15 de dezembro

Atendimento online: www.spcbrasil.org.br/feirao

Presencial: sede da CDL de Fortaleza (R. Vinte e Cinco de Março, 882 – Centro

Horário: segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Mais informações: (85) 3464.5506