Endividados na Capital caem em março e atinge 57,2% da população

Os consumidores da capital cearense estão menos endividados neste mês de março. O endividamento caiu 3,3 pontos percentuais (p.p), atingindo 57,2% da população fortalezense, de acordo Pesquisa do Endividamento do Consumidor, divulgada nesta quarta-feira (27) pela Federação do Comércio de Bens Serviços e Turismo do Ceará (Fecomércio-CE).

Se comparado ao mesmo período do ano passado, a queda do percentual de endividados é ainda maior, de 12 p.p., já que em março de 2018 o índice era de 71,7%. O cartão de crédito ainda continua sendo um dos principais vilões para o aumento de dívidas.

Mais da metade dos consumidores (75,3%) opta por ele na hora de comprar a prazo e, segundo a diretora institucional da Fecomércio-CE, Claudia Brilhante, o maior número de endividados do cartão de crédito são aqueles que o utilizam para comprar alimentação.

Ela orienta que, em caso de endividamento no cartão de crédito, o consumidor deve procurar as operadoras de cartão e negociar o valor de suas dívidas para que não pague juros sobre juros.

Ela recomenda ainda que os endividados tentem, ao máximo, comprar alimentos à vista. O crescimento da inflação e o aumento nos preços dos alimentos é um dos principais fatores que também contribui para o endividamento e para o potencial inadimplente.

Inadimplência

Apesar da redução de endividados, o número de inadimplentes na Capital subiu 0,3%, passando de 8,2% em fevereiro para 8,5% em março. Esse índice é relativo ao número de consumidores com contas em atraso por mais de 90 dias.

Já o número de consumidores com dívidas em atraso por tempo inferior a 90 dias também teve um leve recuo de 0,4 ponto percentual, atingindo 20,3% da população fortalezense. O período médio de atraso indicado pela pesquisa é de 64 dias e a principal justificativa para o não quitamento das dívidas é o desequilíbrio financeiro (59%), seguido de adiamento para uso do recurso em outras finalidades (30,6%) e esquecimento da dívida (11,8%).

A pesquisa também revela que mais da metade dos consumidores (76,7%) fazem orçamento e controle eficaz dos seus gastos, o que contribui para um melhor controle nos níveis de endividamento.

“Hoje, o consumidor cearense já se preocupa em organizar o seu orçamento e colocar na ponta do lápis, o que deve ser feito. Agora é cumprir esse orçamento, esse é o caminho para evitar a inadimplência e para evitar o endividamento”, comentou Claudia.

Perfil

As mulheres lideram os índices de consumidores endividados e inadimplentes. Elas correspondem a 59,1% da taxa de endividados, com idade entre 25 a 34 anos ( 63,4%) com renda média salarial de 5 a 10 salários mínimos (61%). No índice de inadimplentes, as mulheres correspondem a 8,9% com idade entre 25 e 34 anos (9,9%) e renda familiar inferior a cinco salários mínimos (9,5%).

Perspectivas

Claudia avalia que o comércio ainda está com um crescimento muito lento, e por isso, o consumidor deve evitar novas dívidas. Em relação aos próximos meses, a diretora espera que se tenha um aquecimento na economia, “estamos confiantes e acreditando que vamos ter um grande incremento na economia do país e vamos conseguir sair definitivamente dessa crise”, afirmou.