Edital para construção de passarelas sobre linha do VLT Parangaba-Mucuripe é aberto

A construção de mais quatro passarelas sobre os trilhos do VLT Parangaba-Mucuripe, no trecho entre os bairros São João do Tauape e Mucuripe, teve a abertura do edital aberta. O documento foi publicado segunda-feira (22).

O edital prevê a construção de passarelas nos seguintes pontos: na altura da rua Paulo Firmeza (São João do Tauape); na altura da rua Eduardo Garcia (Papicu); ao lado do túnel da Av. Alberto Sá (Papicu); e na Av. Vicente de Castro (Abolição), próximo à Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (Mucuripe).

“A construção dessas passarelas atende a demandas das comunidades próximas ao VLT. O Governo do Estado mantém um diálogo permanente com os moradores e, com o avanço da obra, o projeto foi ajustado, e decidimos incluir esses quatro equipamentos, para dar mais comodidade e segurança a essas pessoas que moram próximo da linha e precisam atravessar de um lado para outro, para ter acesso a serviços de saúde, educação e transporte, por exemplo”, informou Lucio Gomes, secretário da Secretaria da Infraestrutura do Ceará (Seinfra).

O projeto original previa a construção de três passarelas. Duas delas, ao lado das estações Pontes Vieira e Papicu, estão prontas, e a terceira, ao lado da estação Mucuripe, está em fase de conclusão. Nos outros pontos do VLT, a travessia de pedestres é garantida por dentro das estações e nas diversas passagens de nível existentes ao longo do trecho.

Além dos pontos citados, uma outra passarela está em fase de conclusão, facilitando a travessia do Riacho São João do Tauape, na ligação à Comunidade Maravilha, nas proximidades da BR-116.

Prazo

A abertura de propostas está marcada para o dia 12 de agosto, às 09:30h, na Comissão Central de Concorrência da Procuradoria Geral do Estado – PGE.