Economia do Ceará cresce duas vezes mais que a do Brasil no segundo trimestre de 2019

A economia do Ceará cresceu pouco mais do que o dobro da do Brasil no segundo trimestre de 2019. Segundo o governador Camilo Santana (PT), o Produto Interno Bruto (PIB) do Estado apresentou uma evolução de 2,08% ante igual período do ano passado. O País teve uma alta de 1%.

Os dados foram calculados pelo Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará (Ipece), que deverá apresentar o resultado consolidado ainda na tarde desta quinta-feira (19).

De acordo com o governador do Estado, a evolução da economia local foi puxada pelo desempenho da indústria, que teve uma alta de 4,68% no segundo trimestre deste ano.

Camilo ainda comentou, durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais, que ficou "feliz" com o resultado. Além disso, ele afirmou que deverá ter uma reunião, nesta quinta, na Secretaria de Planejamento (Seplag) para discutir a data de convocação do concurso para agentes penitenciários.

"Estou feliz, e esse é um resultado que nos anima a buscar novas parcerias e investimentos para o estado do Ceará. Estamos no batente e mais tarde estarei na Secretaria do Planejamento para discutir a data de convocação dos agentes penitenciários", disse Camilo.