Com R$ 1,6 bi, Réveillon de Fortaleza tem o segundo maior impacto econômico do País

O Réveillon de Fortaleza se consolida neste ano como a segunda maior festa do País em impacto econômico. Na Capital cearense, a movimentação financeira deve chegar a R$ 1,6 bilhão, contra R$ 3 bilhões do Rio de Janeiro, R$ 600 milhões de São Paulo e R$ 407,2 milhões de Salvador. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (30) pela Agência de Notícias do Turismo, do Ministério do Turismo (MTur).

A Capital espera 650 mil turistas para brindar a chegada de 2020. Entre as atrações que se apresentarão no Aterro da Praia de Iracema nomes como Jorge Ben Jor, Calcinha Preta, Matheus e Kauan, Alok, Fagner, Nando Reis e a dupla Simone e Simaria. Segundo a Secretaria de Turismo de Fortaleza (Setfor), a taxa de ocupação hoteleira é de 96%.

Dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH), divulgados na última sexta-feira (27), comprovam o grande interesse dos turistas nas festas de Réveillon do País. Segundo a entidade, as regiões Norte, Sul, Nordeste e Sudeste trouxeram números positivos da ocupação hoteleira para o período. A expectativa é que esta temporada apresente crescimento em diversos destinos brasileiros.

"Os números são extremamente positivos e mostram como grandes eventos como o Réveillon podem contribuir para a economia e geração de renda em todas as regiões do nosso país. O ano de 2019 foi extremamente importante para o turismo brasileiro, com conquistas históricas, e para o próximo ano seguiremos com o propósito de avançar ainda mais", afirmou o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio.

Confira as programações e expectativas da virada do ano em alguns dos principais destinos brasileiros:

RIO DE JANEIRO (RJ) – Pode parecer até clichê, mas a capital fluminense possui uma das maiores festas de final de ano do País. Além dos famosos fogos, os turistas que tiverem virando o ano na cidade poderão assistir shows de artistas renomados, totalmente gratuitos. Para este ano, são esperados mais de 2,8 milhões de pessoas em Copacabana, palco da maior queima de fogos de artifício do país. Deste total, a Riotur estima que entre 1,7 e 1,9 milhão sejam turistas. A ocupação média durante o período está em 90%, podendo chegar a 100% nos bairros mais procurados. O impacto financeiro esperado é de cerca de R$ 3 bilhões.

SALVADOR (BA) – A capital do Axé também não ficará para trás e, desde o último sábado (28.12), oferece shows de diversos ritmos para todos os gostos. Para este período, a prefeitura espera uma movimentação de R$ 407,2 milhões na economia da cidade. Serão quase 500 mil turistas. A ABIH espera 100% de ocupação nos hotéis durante o réveillon. A maioria dos hóspedes brasileiros esperados são provenientes dos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os estrangeiros, franceses e norte-americanos são destaques.

SÃO PAULO (SP) - Na maior cidade do País, o palco da festa será a tradicional Avenida Paulista, onde são esperadas cerca de dois milhões de pessoas. Na programação, marcada para começar às 18h, shows das duplas Anavitória, Marcos e Belutti e o cantor Lulu Santos, que fará a contagem regressiva na passagem de ano. Fazem parte da festa, ainda, o grupo Chiclete com Banana e a escola de samba Rosas de Ouro. O impacto financeiro esperado é da ordem de R$ 600 milhões.

RECIFE (PE) – A ABIH-PE registra uma ocupação superior a 96% na rede hoteleira de Recife durante o período de Réveillon. Segundo a Prefeitura Municipal da capital pernambucana, mais de um milhão de pessoas devem acompanhar a programação da virada em dois polos na orla de Boa Viagem. O local, principal cenário da festa na cidade, terá um show pirotécnico de 15 minutos, com 21 toneladas de fogos de artifício de baixo impacto sonoro. Além de Boa Viagem, que vai ser palco de um show da cantora Gaby Amarantos, as celebrações ocorrerão nos bairros do Ibura, Várzea e Lagoa do Araçá, com uma agenda que reúne cerca de 40 atrações.

BELÉM (PA) – Na virada de ano, a Estação das Docas é um dos principais pontos para quem quer curtir a queima de fogos. O local terá dois palcos com grandes atrações musicais e 15 minutos de show pirotécnico na baía do Guajará. A entrada na festa é gratuita nas áreas comuns da Estação das Docas. Outra atração na noite de Ano Novo em Belém são os shows ao ar livre no Portal da Amazônia. Os turistas ainda podem conferir o espetáculo Fogos na Torre, realizado há quase 30 anos no estado. A expectativa da ABIH-PA é de crescimento de 18% para o réveillon e de 4% para janeiro, comparados com o ano passado.

PORTO ALEGRE (RS) - O Réveillon 2020 – “POA Pra Frente, Feliz Ano Novo Pra Gente” marcará a virada do ano na capital gaúcha. A festa, que será realizada na orla Moacyr Scliar, espera receber mais de 140 mil pessoas. Entre as atrações estão um espetáculo pirotécnico de cerca de 10 minutos e shows musicais com os vencedores do 14º Festival de Música de POA. Em todo o estado, o cenário é de otimismo quando se fala em ocupação hoteleira. O réveillon nos três principais balneários do estado terá taxas de ocupação de até 100%, assim como na famosa cidade de Gramado. Em janeiro, a expectativa é que as reservas para hospedagem nessas localidades atinjam 85% da capacidade.