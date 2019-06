Com incentivo do Google, meninas podem participar de competição para desenvolver jogos para celular

Criado pelo Google Play, o Desafio Change the Game (Mude o Jogo, em tradução livre) tem como objetivo incentivar meninas a desenvolverem jogos para celular. Podem participar meninas com idade entre 15 a 21 anos que estejam matriculadas no Ensino Médio. As inscrições podem ser realizadas até o dia 30 de setembro. As propostas enviadas devem contemplar o tema “O que eu quero ver no futuro”.

No site do desafio está disponível o formulário com os dados necessários para efetivação da inscrição. É preciso descrever a ideia e o funcionamento do jogo, além das estratégias para atrair os jogadores. No formulário também é possível anexar imagens com rascunhos e desenhos do jogo idealizado pela candidata. Além disso, deverá ser informado dados pessoais e da instituição de ensino onde estuda.

O Desafio "Change the Game" possui um júri composto somente por mulheres que se destacam na área de tecnologia, engenharia, design, administração, etc. O objetivo é promover a representatividade feminina no mercado da tecnologia.

As duas ganhadoras terão a oportunidade de trabalhar presencialmente e participar de sessões de planejamento e criação com empresas de desenvolvimento de jogos durante cinco dias, em São Paulo. Com essa experiência, as duas podem absorver novos conhecimentos sobre a atuação na área.

O concurso premiará as ganhadoras com a disponibilidade dos jogos desenvolvidos na plataforma de aplicativos do Google, o Google Play. Além disso, as ganhadoras e mais 500 selecionadas terão acesso a 16 cursos online sobre programação para desenvolvimento de jogos.