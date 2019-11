Com descontos de até 80%, Bazar La Boutique espera crescimento de 10% nas vendas

Com o chamariz de descontos que chegam a 80% e a proposta de ajudar o varejo a girar mercadorias e esvaziar estoques, a 20ª edição do Bazar La Boutique deve apresentar um crescimento de 10% nas vendas na comparação com a edição anterior (edição Aurora) em igual período. O evento foi aberto ao público na manhã desta quinta-feira (7) e segue até o dia 9 de novembro, sempre das 10h às 21h, no Centro de Eventos do Ceará. Cerca de 500 empregos diretos e indiretos estão sendo gerados.

A organização do Bazar La Boutique avalia que a data do evento está estrategicamente posicionada antes da Black Friday e do Natal. "É uma forma de o empresário escoar os estoques e o consumidor pode comprar com preços interessantes. Além disso, ele tem acesso a grandes marcas em um só local", detalha Ângelo Bau, organizador do BLB. Ao todo, mais de 100 marcas estão participando desta 20ª edição do evento.

Sábado

Ângelo Bau pontua ainda que durante o sábado, último dia de Bazar La Boutique, os consumidores podem ser surpreendidos positivamente com descontos ainda mais atraentes.

"A reposição de estoque em todos os dias de evento é um pré-requisito para que a marca possa participar. O que muita gente não sabe é que, no sábado, os preços costumam ficar ainda melhores, porque os lojistas não querem voltar com nenhuma mercadoria", detalha ainda o organizador do Bazar La Boutique.